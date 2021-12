El playero golpeado sigue sin reconocer a su familia: aún no hallan al atacante

Pasaron 40 días desde el brutal ataque a Arturo López, playero de un estacionamiento en Monserrat, y nada volvió a ser igual en la víctima ni en su familia: pese a que se encuentra clínicamente estable, el hombre sufrió serios daños neurológicos y sigue sin reconocer a sus seres queridos. Mientras tanto, el menor de edad responsable del ataque continúa prófugo.“Está bastante desorientado. Todavía no pudimos tener una conversación coherente con él. Le hacés una pregunta y responde otra cosa. Y obviamente no sabe qué le pasó”, cuenta Agostina, hija de menor de la víctima, a TN.

Larga rehabilitación

“Es un pibe de 17 años y pareciera el Chapo Guzmán”

“En la familia tienen plata y son pesados”

Con ayuda

“Cálmese, señora, se va a solucionar”

Cómo fue el ataque al playero

La joven, de 23 años, adelanta que “la recuperación va a ser un proceso largo y tedioso”. Y profundiza: “Esto recién empieza. Es cuestión de tiempo, de ver cómo se va curando. Tiene que hacer una rehabilitación neurológica, otra cognitiva. Es todo un trabajo interdisciplinario en el que intervienen muchos especialistas”.Luego de la agresión, ocurrida el 19 de noviembre, Arturo López (de 66 años y que además es padre de Florencia, de 25) ingresó en la clínica ITEBA y actualmente ocupa una cama en la sala de terapia intermedia del Centro Médico Fitz Roy, en Villa Crespo. “Los médicos nos dicen que el camino de recuperación es largo e incierto. Es ir viendo el día a día”, acota.Agostina cuenta que Manuel, el menor de edad que atacó a su papá, “nos arruinó la vida”. Y agrega: “Para nosotras no hubo Navidad ni habrá Año Nuevo”.“Es dolorosísimo ver a mí papá así. Es muy movilizante. Mientras todos festejan, nosotras estamos en la clínica. Pasamos el 24 ahí. Él no se percató de que era Navidad”, retrata.Mientras tanto, el agresor continúa prófugo y la hija de Arturo no entiende el porqué. “No se sabe nada de él. Tiene pedido de captura internacional y no lo encuentran. Me resulta muy extraño. Si el Poder Judicial está actuando, ¿cómo tiene tantos recursos para no ser encontrado?”, se pregunta.“Como ciudadana lo digo. Es un pibe de 17 años. ¿No usa ningún celular? ¿No tiene ningún contacto? Es un pibe de 17 años y pareciera que fuese el Chapo Guzmán. ¿Cómo es que no lo encuentran?”.El 26 de noviembre, Carla Cavaliere, jueza a cargo de la causa, autorizó el pedido de detención realizado por el fiscal de menores porteño, Mauro Tereszko, dentro de un expediente caratulado, por ahora, como “lesiones graves”.En un primer momento, miembros de la familia de Manuel señalaron que el joven se presentaría ante la Justicia de forma inminente. Sin embargo, esto nunca ocurrió y su abogado, José Pereyra, finalmente renunció a la defensa. “Así no puedo seguir”, se excusó.“Imaginamos que la jueza Cavaliere se mueve dentro de la normativa que corresponde a un menor, pero hay cosas que no podemos entender”, apunta Agostina López.Uno de los testigos refirió en sede judicial haber sido estafado por Manuel en la venta del BMW que originó la discusión que finalmente derivó en el ataque al playero.“Este chico ya tuvo involucrado en actos ilícitos y situaciones de violencia bastante importantes. Evidentemente está siendo ayudado por gente de su comunidad (gitana), y se ve que en la familia tienen plata y son pesados. Nos han llegado varios comentarios que nos alertaron sobre esa situación”, sostiene la joven.El ataque a Arturo López quedó registrado en dos cámaras del estacionamiento. Una registró la secuencia de principio a fin, incluyendo la discusión anterior al ataque y el momento en que la madre del menor le tira agua al playero -que ya estaba desvanecido- en un intento por reanimarlo. La otra toma el plano desde el interior de la cabina donde López se apoya en el momento de recibir el brutal golpe.“Me costó mucho ver el video, pero finalmente lo hice. Me dejó sin palabras. Me retorció. Sentí mucha angustia, tristeza e impotencia”, expresa Agostina. Y continúa: “Si te fijás, en el video de adentro de la cabina se ve que mi papá incluso apoya el brazo como sosteniéndose. No estaba en situación de pelea ni mucho menos”.Agostina aludió también al testimonio de Lis, una mujer que presenció el ataque y cuya declaración fue incorporada a la causa: “Nos contó que mi papá le decía a la madre del chico ‘cálmese, señora, se va a solucionar’, porque esta mujer estaba muy alterada. Y me dolió muchísimo su relato, porque la vi quebrada, en shock por lo que había pasado”.El hecho ocurrió el viernes 19 de noviembre, cerca de las 17, en una playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800, del barrio porteño de Monserrat.Arturo López, empleado del lugar, fue increpado por un adolescente de 17 años que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.En las imágenes de la cámara de seguridad se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo del rostro, el hombre cae, impacta fuertemente contra el suelo y queda inconsciente.La justicia ordenó la detención del adolescente, que desde entonces se encuentra prófugo. La imputación en su contra podría ser por lesiones graves, gravísimas o tentativa de homicidio, dependiendo de la evolución de la víctima. Fuente: (Tn)