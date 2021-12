Identificaron a las víctimas del helicóptero que cayó cuando combatía incendios

Sociedad Cayó un helicóptero que combatía los incendios y murieron los dos tripulantes

Cuáles fueron las causas de la caída del helicóptero

Qué dijo la compañía que alquiló el helicóptero

Este miércoles por la mañana se cayó un helicóptero que combatía los incendios en la Patagonia en la localidad de Aluminé y producto del impacto, se prendió fuego. El accidente dejó como saldo dos víctimas fatales y en las últimas horas se logró identificar quiénes iban en el vuelo. Se trata del piloto Carlos Rodríguez Santa Ana y el mecánico Francisco Javier Escudero.Según lo que informó el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, la aeronave no pertenecía a la flota provincial, sino que había sido alquilada por el Estado neuquino para sumar a las dotaciones que están combatiendo los incendios. Además, aclaró que se trataba de un helicóptero que trasladaba baldes con agua, y no uno de los que se utilizan para el traslado de personal.“Primero perdimos contacto, no tuvimos más comunicación, y después el personal de Manejo del Fuego, que está más cerca, nos informó que vieron cómo se desplomó”, sostuvo Lara.Las causas por las que la aeronave se precipitó todavía son materia de investigación y no pudo confirmarse si fue producto de las condiciones climáticas, un desperfecto mecánico o una falla humana. Lo que si se confirmó es que la nave estaba trabajando a plena intensidad para anticiparse a las malas condiciones, de viento y lluvia, que se esperaban para hoy.La Junta de Seguridad en el Transporte confirmó el impacto a través de Twitter: “Accidente, impacto con el terreno del helicóptero Bell 412 matrícula a confirmar, ocurrido a 40 millas al norte del Aeródromo Chapelco (Neuquén) a aprox 14:15 hs UTC. Investigan Sedes Neuquén y Puerto Madryn”, publicaron.La empresa Helicópteros del Pacífico Argentina fue quien alquiló la nave para el combate de los incendios en la Patagonia y lanzó un comunicado tras enterarse del trágico accidente en el que murieron los dos tripulantes.“Por parte de Helicópteros del Pacífico Argentina, nuestra mayor preocupación está en la familia de la tripulación de la aeronave, como así también del equipo en el lugar”, expresó el comunicado, que también aclara que la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) determinará la causa del accidente.A su vez, se detalló sobre el estado de las naves: “El helicóptero contaba con los máximos estándares de mantenimiento conforme a la normativa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”.