En Rosario reforzarán controles de protocolos covid en colectivos y taxis

Ante el acelerado aumento de los contagios de Covid, la Secretaría de Movilidad del municipio intensificará el control del cumplimiento de los protocolos a bordo de los colectivos del transporte urbano de pasajeros y las unidades del servicio de taxis y remises. Las medidas apuntan a garantizar la ventilación cruzada dentro de los vehículos y el correcto uso del barbijo, principales medidas para prevenir contagios.



Grupos de inspectores municipales recorren este miércoles los alrededores de la plaza Sarmiento y de la Terminal de Ómnibus con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos para evitar la transmisión de la enfermedad.



Según admiten desde Movilidad, en los últimos tiempos la población está más relajada. De hecho, con estos días de calor en los ómnibus se cierran puertas y ventanas para aprovechar el beneficio del aire acondicionado, lo que está demostrado que aumenta el riesgo de contagiarse tanto de pasajeros como de los choferes. En el servicio de taxis, la realidad no es diferente.



Sin embargo, los protocolos se sostienen tan claros como al comienzo de la pandemia en relación a la obligatoriedad del uso de barbijo y de mantener la ventilación de las unidades.



"Sistemáticamente estamos notificando a las empresas prestadoras del servicio la obligación de cumplir con las distintas medidas sanitarias implementadas, como por ejemplo, mantener al menos dos ventanillas abiertas mientras la unidad esté en servicio", aseguraron fuentes del área de Movilidad.



Y destacaron que inspectores de la Dirección General de Fiscalización del Transporte de la Secretaría de Control y Convivencia y el Equipo de Cercanía del Ente de la Movilidad, realizan controles de forma permanente en las paradas más importantes de la ciudad, labrando actas en caso de incumplimientos e infracciones.



En tanto, los pasajeros que utilicen el transporte público deben usar tapabocas, higienizarse las manos antes de tomar el colectivo y al finalizar el viaje, evitar tocarse la cara y no habar fuerte o gritar a bordo de las unidades. Con las ventanillas abiertas

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el transporte público fue considerado un lugar de alto riesgo sanitario. Por eso, se implementaron una serie de cuidados para los usuarios y los trabajadores del sector.



Para garantizar la ventilación cruzada dentro de las unidades, los coches deben circular con dos ventanillas abiertas de forma permanente: la más cercana a la puerta de ingreso y la última ubicada sobre el lateral del chofer.



La medida no es caprichosa: esta ventilación asegura que se introduzca aire limpio en el espacio, eliminando de esta manera el aire viciado con el claro objetivo de mantener la calidad del aire. Permitir que circule de forma cruzada, es decir, que el aire tenga posibilidad de entrar por ventanas y salir por medio de otras aberturas opuestas a las mismas.



Además, casi la totalidad de los colectivos cuentan con mamparas, un elemento de protección que separa físicamente el chofer de los pasajeros. Estas estructuras, que comenzaron a instalarse en el mes de abril, habilitaron el ascenso por la puerta delantera generando más espacios dentro de la unidad, habilitando más asientos y una mayor ventilación.



También se reforzó la higiene de las unidades, desinfectando en las puntas de línea y en paradas intermedias, sumado a las tareas que se realizan en los galpones antes de iniciar el servicio. En los taxis

En cuanto a las unidades de taxis, la separación física entre conductor y pasajeros no es obligatoria, sino más bien una recomendación sanitaria que se hizo desde el inicio de la pandemia y que aún continúa vigente.



Es importante aclarar, que el material utilizado para tal fin, debe estar en óptimas condiciones e higienizado.



Si bien no está prohibido el uso del aire acondicionado, es obligatorio contar con una ventanilla semiabierta para garantizar la ventilación de la unidad.



Entre las acciones que debe llevar adelante el taxista se alistan la limpieza y desinfección del vehículo antes de tomar el servicio, con especial atención en picaportes y apoya brazos, ventanillas y asientos.



Los conductores deben higienizarse correctamente las manos y cada unidad debe contar con un kit de elementos básicos de limpieza inmediata: solución de agua y lavandina o agua y alcohol, paños limpios, alcohol en gel.



Se recomienda también detener las unidades periódicamente y abrir las puertas y ventanas para que produzcan circulación cruzada del aire. (La Capital)