Muerte en cuatriciclo: “Cruzó del lado prohibido, fuera del cordón seguro”

Sociedad Una joven murió al volcar un cuatriciclo en el que iban cuatro personas

Este miércoles por la tarde, mientras Agustina Queirel circulaba a bordo de un cuatriciclo sin casco, junto a sus nenes y una amiga de 36 años, el vehículo se dio vuelta en un médano en el extremo Norte de la ciudad de Pinamar, en el límite con Costa Esmeralda. Sucedió alrededor de las 16.30 y Agustina murió en el acto.Tras el accidente, al lugar llegaron ambulancias y policías que trasladaron a los acompañantes de Queirel al hospital municipal pinamarense, ya que uno de los hijos de la víctima y su amiga sufrieron heridas leves.Uno de los chicos resultó ileso, mientras que su hermanito y la amiga de la víctima sufrieron politraumatismos leves. Los tres fueron despedidos cuando el rodado volcó por el médano.“Uno de los nenes tiene un golpe en el pecho pero está bien y su hermanito resultó ileso”, expresaron desde el hospital municipal donde los atendieron.Agustina, los dos chicos y la amiga viajaban al momento del accidente en un cuatriciclo Cforce 625, que en el mercado ronda los 30 mil dólares. Según se indicó, la víctima “cruzó del lado prohibido de circulación en la parte privada de los médanos, fuera del cordón seguro”.El cuatriciclo que conducía la turista “se dio vuelta cuando subía un médano” y la joven murió en el acto: el vehículo se le cayó encima. “No tenía casco”, ampliaron las fuentes.En la escena del accidente trabajó personal de la Policía Científica, con intervención del fiscal Juan Pablo Calderón. “La intervención de la Justicia Penal en principio es para despejar si hay delito o no: cuando la responsabilidad es del propio conductor, no hay delito”, explicaron fuentes judiciales.Esteban Maggi, jefe de Seguridad de Playa de Pinamar, remarcó en diálogo con TN que en la zona hay controles, señalización, policías y personal de seguridad para impedir estos accidentes: “Tenemos una saturación de vehículos importante, y la gente no hace caso a las indicaciones del personal destacado en el lugar”.El trágico hecho sucedió en la franja conocida como “La Frontera”, que limita con el Partido de la Costa y se extiende a lo largo de más de siete kilómetros. Se trata de una zona de médanos con pocos paradores, donde suelen repetirse incidentes y donde el control público es limitado, ya que parte de la zona donde circulan los rodados es propiedad privada.En Pinamar, cada conductor de cuatriciclos y UTV debe llevar puesto el casco, tener la licencia de conducir con la categoría respectiva (existe desde el 2 de enero de 2019 y los conductores deben realizar una prueba de manejo en las pistas habilitadas), comprobante de titularidad de dominio (mediante cédula o título y/o factura de compra conjuntamente con certificado de importación en el caso de corresponder por el tipo de vehículo), comprobante de seguro vigente y al día.Además, todos los rodados deben portar una antena de dos metros de largo con un banderín en la parte superior que sirva para que los conductores puedan identificarse entre las subidas y bajadas de los médanos. En caso de incumplimientos de estas obligaciones, a titular del vehículo se le iniciará una causa por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y se le aplicará una multa.