Pintaron la Estrella Amarilla número 113 en Gualeguaychú

Se trata de la estrella 113 que la Asociación Civil por la Verdad y Justicia [ACIVERJUS]pinta en una calle de Gualeguaychú.



Del acto participó la familia y amigos de la víctima. Justamente, Carina Larrosa, viuda de Rodríguez, expresó que "nos está acompañando allegados a pintar esta estrella para que el pueblo sepa que pasó ese día" y recordó que esa tarde, "mi esposo venía de trabajar y estaba en la avenida a solo unas 4 cuadras de casa. Un auto se le cruza en la avenida, intenta doblar en U y él no pudo reducir la velocidad, salió despedido de la moto y dio contra una columna".



Carina agregó que "estamos haciendo todo esto para crear conciencia. No se puede manejar cómo se está manejando en la ciudad".



Por su parte, Miguel Gandolfo, integrante de la Red de Familia de Víctimas de Tránsito y titular de ACIVERJUS, resaltó que “a lo largo de Boulevard Daneri y Pedro Jurado tenemos 10 estrellas amarillas instaladas lo que muestra que la zona necesita de intervención de Obras Pública como la instalación de reductores de velocidad o lomos de burro para tener la infraestructura acorde al tránsito de la ciudad”.



Se remarcó que sigue sin haber campaña de bien público de parte de la Municipalidad, pero Gandolfo rescata que “el tema está en agenda y es muy importante para la ciudad la presencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque es el Estado que te cuida”.



“Debemos seguir fortaleciendo una nueva cultura vial y, en ese sentido, hacemos todo los días un llamamiento a la comunidad, a generar empatía al salir a la vía pública porque las acciones del Estado siempre son pocas, por más que tengan nuestro respaldo”, manifestó Gandolfo a R2820 .



Agregó que “la presencia la Agencia en la época estival va a ser que hay más controles para acostumbrarnos de que si bebés no se puede conducir porque ahí están las consecuencias de los siniestros viales y el aumento de las víctimas en todo el país”.