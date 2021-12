Un incendio de magnitud afecta la Isla del Puerto en Concepción del Uruguay

Bomberos Voluntarios y personal municipal de distintas reparticiones combaten desde la tarde de este miércoles el fuego que afecta a la Isla del Puerto en Concepción del Uruguay. Tres camiones cisternas y una retroexcavadora lograron contener las llamas cerca de la avenida. Anoche continuaban los trabajos.Este miércoles a las 10.30 de la mañana los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay acudieron a la Isla del Puerto, ante la aparición de un foco ígneo, según trascendió, el fuego se habría originado en el sector central de lado de los pajonales.Aproximadamente a las 14, el equipo tuvo que presentarse nuevamente en el paseo turístico de la ciudad para combatir el fuego que se había reiniciado en el lugar. En el lugar trabajó una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para extinguir el incendio y personal de guardia urbana y de la policía motorizada asisten en el tránsito en el lugar.Previamente, a las 13 se volvió a incendiar el Tiro Federal, requiriendo la intervención para sofocar las llamas.Pasadas las 14 de este miércoles el personal municipal trabajó en consonancia con los profesionales en Isla del Puerto con el objetivo de contener los incendios que se produjeron en distintas zonas de la reserva producto de las altas temperaturas que se registran estos días.Alrededor de 30 personas, entre funcionarios y personal de distintas áreas, estuvieron presentes para sumar esfuerzos junto a una dotación de Bomberos, que a su vez, debió atender distintos llamados de urgencia a lo largo de la semana y de este día en particular.Tres camiones cisternas y una retropala, lograron contener el fuego más cercano a la avenida, mientras se observaba a lo lejos, cómo otros focos se despertaban con fuerza producto de la intensa sequía que se vive.Ante el Decreto de Emergencia Hídrica dictado este martes por el intendente Dr. Martín Oliva, se dispuso de guardias especiales durante las 24 horas para colaborar con los Bomberos Voluntarios y la ciudadanía particularmente, ante la falta de agua potable en distintas zonas de la ciudad.El Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, Carlos Nosalevich, confirmó que la Justicia Federal investigará los incendios en Cambacuá.Durante los últimos días que la Isla Cambacuá se encuentra sufriendo un incendio en sus pastizales. Por este motivo, Bomberos Voluntarios decidieron no intervenir en la quema ya que aseguraron que como el lugar es inaccesible, no hay aviones hidrantes disponibles y no hay peligro de pérdida de la fauna y la flora al ser pastizal; no expondrán a su personal a apagarlo. Además, al estar rodeado de agua, naturalmente se apagará.Pese a esto, la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Josefina Minatta, tal como lo ha realizado en ocasiones anteriores, investigará lo sucedido y efectuará distintas citaciones para la declaración testimonial, peritajes e informes ambientales con la finalidad de esclarecer el origen y las posibles responsabilidades penales sobre el incendio que sufrió la Isla Cambacuá.