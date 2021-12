Nuevo récord histórico consecutivo de demanda de energía en Entre Ríos

Sociedad Se registró un nuevo récord histórico de demanda de energía en Entre Ríos

A las 15:08, y con motivo de las altas temperaturas sostenidas que se vienen registrando desde hace varios días,, especialmente en horas de la siesta, que es cuando aumenta el consumo, especialmente por el uso de los aires acondicionados. A continuación,- Regulá los aparatos de aire acondicionado en 24°. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta entre un 5% y un 10%.- Si tenés más de un aire acondicionado, no utilices todos al mismo tiempo. Apagalo una vez que el ambiente esté refrigerado.- Mantené cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones mientras quieras mantener el ambiente climatizado.- Limpiá periódicamente los filtros.- Evitá dejar las luces encendidas si no las utilizás.- Aprovechá la luz natural al máximo.- Cambiá los focos comunes por focos LED, ya que requieren menos energía y duran más.- Mantené limpios los focos. La tierra acumulada disminuye la intensidad lumínica en un 50%.- Cambiá el burlete si está dañado.- Enfriá completamente las comidas antes de colocarlas en la heladera, para que no trabaje de más el motor.- Si tenés congelador o freezer, descongelalo regularmente. El sobreconsumo comienza cuando la caja de hielo llega a un espesor de 5 mm.- Desenchufá la heladera si te vas a ausentar por un tiempo prolongado.- Verificá el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de comprarlos. Los más eficientes son de “clase A” y consumen menos. Son más convenientes en relación costo-beneficio.