Marca de alfajores hizo una broma por el Día de los Inocentes y le salió mal

¡Para los que lo pidieron! Si en tu trabajo no recibiste caja navideña, dejanos tu CUIL y te mandamos una Caja Havanna. pic.twitter.com/cj1RMFiR7D — Havanna Argentina (@Havanna_arg) December 28, 2021

La empresa de alfajores Havanna causó polémica por su broma por el Día de los Inocentes y tuvo que salir a pedir perdón y enmendar el engaño tras el revuelo que se generó en redes sociales.Este martes a la mañana la empresa publicó en Twitter un posteo donde prometían regalar cajas navideñas Havanna a quienes dejen su CUIL en los comentarios."¡Para los que lo pidieron! Si en tu trabajo no recibiste caja navideña, dejanos tu CUIL y te mandamos una Caja Havanna", aseguraron en la cuenta de Twitter de la tradicional firma argentina, a las 9.45.Las cajas de Havanna cuestan $ 4.800 y cuenta con havannets, alfajores, pan dulce, confituras bañadas en chocolate y champagne. En la tienda online, hace días que está agotada.Miles de seguidores de la cuenta se sumaron a la iniciativa, pero cerca del mediodía, Havanna salió a aclarar que todo era una clásica chanza por el 28 de diciembre."¡Feliz día de los inocentes! Ahora en serio. Entre los copados que participaron, ¡vamos a sortear 5 Cajas!", escribieron, festivos.Inmediatamente cientos de usuarios manifestaron su indignación ante la broma: "Mandás las cajas, te retractás o te caen 80 personas con el cumplimiento de la ley de defensa al consumidor (24.240) encima, derecho avalado en la CN", escribió una usuaria."Conforme lo establece el tuit publicado, quedo a la espera de la caja, sin sorteo alguno. Gracias, genios de la publicidad".Incluso, la cuenta "Derecho en Zapatillas", que se encarga de aclarar los vacíos y las confusiones legales, salió a aclarar: "Promociones son vinculantes. A quien les deje cuil deben enviarle oferta publicada (ley 24.240)", sentenciaron.Ante el escándalo, que llevó que "Havanna" fuera Trending Topic en la red social, la firma tuvo que salir a pedir disculpas y a anunciar que cumplirá con la promesa."Siempre en la vida de las personas y en la de las empresas los errores deben aceptarse para aprender de ellos", comenzó el comunicado, escrito sobre fondo blanco, apenas acompañadas con el logo de la compañía."En primer lugar queremos pedirles perdón -sin atenuantes- a todos nuestros seguidores y consumidores por un sorteo que estuvo mal planteado. No hay otra excusa ni otra explicación", continuó el comunicado"Por ese motivo, queremos informar que a todos aquellos que nos hayan enviado su CUIL tal como decía el tweet, tanto de manera pública como privada, antes de nuestro aviso de que se trataba de un posteo sobre el Día de los Inocentes, es decir entre las 9:54 y las 12:21 del día de la fecha, les enviaremos una caja con productos Havanna tal como decía el post original", confirmaron desde la empresa."Una vez finalizado el recuento que estamos realizando, haremos un hilo con todos los seguidores que recibirán la caja, con quienes tomaremos contacto para enviarles los productos", siguió el comunicado.Y concluyó: "Una vez más queremos expresarles a todos, nuestras sinceras disculpas".Sin embargo, el gesto no fue suficiente ya que esa misma tarde Defensa del Consumidor imputó a la empresa por "publicidad engañosa".Según detallaron, Havanna infringió el artículo 4° de la Ley 24.240. "La publicidad en su conjunto contiene información falsa sobre el ofrecimiento de productos y no cumple el deber de brindar información cierta, clara y detallada", señalaron.Además, se habría incumplido el artículo 7° de esa normativa, ya que "en ningún momento se establecen las bases de la promoción ofrecida por Havanna y no presenta fecha de inicio ni de finalización de la misma, como obliga la ley".Finalmente, desde Defensa del Consumidor los imputaron por incumplir la Ley 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo, ya que la publicación muestra una botella de champagne sin la leyenda obligatoria "Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años".Havanna tiene cinco días hábiles para hacer su descargo ante el organismo, que evaluará sanciones. Mientras, seguirá confeccionando el listado de usuarios que aportaron su número de CUIL a quienes deberán enviar una caja.