Rematan más de 300 motos y cuatriciclos 0 Km retenidos por la Aduana

Más de 300 motos y cuatriciclos cero kilómetro retenidos por la Aduana serán subastados en enero en dos remates abiertos a toda la comunidad, en los que se podrá pujar tanto por unidad o en lotes por cantidad, con precios de base competitivos, informó el Banco Ciudad, entidad a cargo de la subasta.La primera de las subastas tendrá lugar el 26 de enero, a partir de las 12, y se rematarán 246 motos 0 km de la marca Mondial, modelo TD150L del 2017, que salen a remate con una base de $ 44.842 por unidad. "Se subastarán en lotes individuales y también en lotes de 10 y 20 motos cada uno", detalló el Banco Ciudad en un comunicado.El segundo remate se hará el 27 de enero al mismo horario y se ofrecerán 66 cuatriciclos 0 km marca Mondial, modelo FD200S del 2017, con una base de $ 58.497 por unidad, que también podrán adquirirse de forma individual o en cantidades de 2 y 4 unidades.Ambas subastas se desarrollarán a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad.Los rodados se encuentran en el depósito de Aduana de Buenos Aires (José Ingenieros 2222, Talar de Pacheco, Buenos Aires) y, una vez entregados, deberán patentarse a cargo del comprador. Se pueden visitar antes de la subasta haciendo un trámite previo.Los interesados en participar deberán contar con acceso a Internet y un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar; registrarse como usuario a través de autogestión en el sitio; ingresar a la subasta de interés; realizar el depósito de garantía de acuerdo al lote por el que se está ofertando; y confirmar la recepción del email de habilitación.Es necesario que la inscripción se realice al menos 48 horas hábiles previas al inicio del remate. El depósito en garantía, cuyo valor se especifica en cada lote que se desea adquirir, será devuelto en su totalidad dentro de los 7 días hábiles posteriores a la subasta en caso de no ofertar o de que la oferta no resulte ganadora.El desarrollo de la puja electrónica se dará a través del portal en el que cada oferente podrá ofertar tantas veces como considere necesarias hasta tanto sea adjudicatario o su oferta sea superada durante el plazo de duración de la subasta pública.Cada oferta formulada durante la puja deberá superar la oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a $ 10.000.Las subastas de Aduana se realizan a lo largo del año en el Banco Ciudad como una forma de monetizar bienes estacionados por parte del Estado para redireccionar los recursos hacia diferentes obras y servicios de interés público. Fuente: (Clarín)