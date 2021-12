Aumento de casos "tensiona" el sistema sanitario aunque haya menos internaciones

El inmunólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner señaló que el aumento de casos de coronavirus "tensiona el sistema sanitario" más allá de que la variante Ómicron tenga una "menor tendencia a la hospitalización" y por eso remarcó que "habrá que seguir de cerca" el aumento de las internaciones.



Geffner describió un escenario en el que el aumento de casos por las variantes Delta y Ómicron "tensiona al sistema sanitario, porque sabemos que aun cuando Ómicron tenga una menor tendencia a la hospitalización, no implica que el sistema de salud no esté exigido, y por eso habrá que seguir de cerca cómo aumenta la internación hospitalaria".



El doctor en Bioquímica precisó que "estamos en una ola pandémica que se alimenta de dos variantes en Argentina: la Delta y la Ómicron. Donde pasamos en tan solo dos semanas de 3000 casos a 34.000 y una provincia como Córdoba donde la Ómicron pisó fuerte, multiplicó por 40 los casos en dos semanas".



En diálogo con la TV Pública, el médico insistió en que las vacunas son "efectivas" y no hay motivo para no inocularse.



"Hoy tenemos un 71 por ciento de la población total con el esquema completo de vacunación, pero sigue habiendo sectores que no se han vacunado o no lo han completado", remarcó.



A su vez, comentó que 2.500.000 de personas jóvenes de entre 20 y 30 años que han iniciado el esquema de vacunación no lo completaron.



En ese sentido, el investigador hizo hincapié en que "el pase sanitario y la extensión de las actividades que cubre es una medida adecuada mientras seguimos discutiendo la posibilidad de introducir la vacunación obligatoria en todas las personas mayores".



En tanto se refirió al acceso al autotest por parte de la población, e indicó que "si es posible en forma gratuita o a un costo bajo sería una ayuda importante para el personal de salud, ya que te define la presencia de antígenos, y los que dan positivo ya pueden hacer la cuarentena, más allá de ampliar la cantidad de testeos por PCR".