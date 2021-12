Prevén que el río Uruguay estará “muy bajo durante la temporada turística”

Paraná Estiman que el río Paraná volverá a estar por debajo de cero durante el verano

El subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, confirmó aque “el río Uruguay también tiene una situación complicada. Se ha acoplado al Paraná, porque está prácticamente en todo su curso por debajo del límite de aguas bajas”, afirmó.Precisó al respecto que “la alta cuenca que suele tener buen aporte, está en el orden de la séptima parte del caudal que debería aportar”.que “la perspectiva es mala y la tendencia climática es de lluvias inferiores a los normales en los próximos meses por lo que la situación no va a cambiar”.Y detalló que “el tramo entrerriano tendría aguas muy bajas durante la temporada turística. Las condiciones no son las mejores para el turismo, lo cual no significa que vayan a estar en una situación totalmente crítica”, completó.