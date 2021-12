Artista hizo un cuadro de Lionel Messi utilizando billetes de cinco pesos

Sociedad Durante 15 años buscó a un nene para darle su foto con Lionel Messi

El escultor santafesino Emiliano Sacco realizó un cuadro de Lionel Messi hecho íntegramente con billetes de cinco pesos. Su obra es parte de una serie denominada “Próceres”, con la que lleva retratado a otros deportistas como Diego Maradona y el Trinche Carlovich.La obra titulada “El Messias” mide 60 por 70 centímetros y es un collage realizado con billetes que eran ahorros de la familia pero que, por la devaluación, terminaron en un uso más creativo. “En casa todos nos dedicamos al arte y teníamos la costumbre de poner en un cajón billetes de baja denominación; con esos ahorros comprábamos materiales, pero con la devaluación nos dimos cuenta que no nos alcanzaban para nada”, contó Emiliano a La Capital.“Un poco en broma, dijimos de hacer algo más útil y surgió la idea de cortarlos y buscarles formas. Así apareció el primer cuadro de un pájaro que llamamos “El vuelo de Bartolo” porque lo hicimos con los billetes de dos pesos que tienen la imagen de Bartolomé Mitre”, abundó.Eso llevó a otras ideas y apareció la serie “Próceres” donde se inspiró en las figuras de los ilustres de la historia que aparecen en los billetes nacionales para transformarlos en próceres populares del deporte. “El cuadro de Maradona se lo regalé al empresario Néstor Rozín “que es un amigo y está ligado al futbol. El del Trinche fue a una subasta cuyos fondos se destinaron a la familia del futbolista. Y este último surgió con la idea de que la obra llegue a Lionel”, detalló Sacco.En cuanto al cuadro y su técnica reconoció que es “un trabajo demandante y de mucha paciencia. Lo inicié en agosto y terminé el pasado fin de semana. La que más se ocupó de la parte ejecutiva fue mi mamá Norita”, contó Emiliano que también comparte su vocación artística con su padre Sergio y su hermana Soledad: “Es nuestra profesión y si no hay pasión y amor, no hay nada”.“Es siempre la misma técnica; tijera, cortar y pegar”, explicó y agregó que “la idea es seguir con otros próceres del deporte. Sus próximos ídolos a crear en billetes en desuso serán Angel Di María, Guillermo Vilas y Fangio. También hará más de Messi, pero este primero de la serie está destinado al ídolo nacional.El artista, reside en Ybarlucea y quiere mudarse a Roldán donde va a construir su casa e instalar un emprendimiento y taller artístico en el parque tecnoagroindustrial para el que ya adquirió un lote. Ha viajado por todo el mundo realizando esculturas, especialmente en mármol.Durante 20 años, la familia Sacco ha dejado su impronta en Roldán. Diseñaron el Paseo del Bicentenario donde se destacan las fuentes de los toros. También hicieron la Fuente de la Vida en la plaza San Martín y la fuente de la Natividad en la plaza 25 de Mayo. A la vez, coordinaron los 13 simposios internacionales de escultores que se hicieron en la ciudad.