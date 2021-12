Video: Ató a un perro a un poste en la noche Navidad y lo abandonó

Sin corazón. En #ValentinAlsina: una mujer acompañada de un menor ató a un poste y abandonó a un perrito de 4 meses en medio de los festejos por Nochebuena. pic.twitter.com/I246wIZ8of — Caro Bisgarra (@caritobisgarra) December 28, 2021

“Sin corazón”, “Te odio”, fueron algunos de los comentarios dirigidos hacia una mujer que abandonó un perro en Valentín Alsina, minutos antes de Navidad luego de que el momento quedara registrado en un video.La secuencia dura menos de un minuto y sucedió a las 23.20 del viernes 24 de diciembre. Al principio, no hay nada extraño en las imágenes, solo una mujer vestida de rojo y un menor pasean con una correa a un perro, pero en segundos todo cambia. En las imágenes se ve cómo ambos retroceden y deciden atar a la mascota de un poste de alumbrado público. Luego, ambos salen corriendo y no miran atrás.El video fue difundido por la rescatista Cintia Salazar Juárez, del refugio Zoobrevivientes, y muestra la escena posterior al abandono. La imagen generó indignación en las redes sociales al ver cómo el perro, que a penas tiene cuatro meses, queda perplejo, rígido, probablemente sin comprender qué estaba pasando. Minutos después, se escucharían fuegos artificiales en el cielo.A pesar del doloroso momento, la historia tiene final feliz. Según relató un vecino de la zona, Julio, al canal TN, los ladridos del cachorro alertaron a su familia. “Vivo en planta alta y mi perro caniche y mi hijo escucharon los ladridos. Apenas bajamos, lo vimos atado a un poste”, contó. Y continuó: “Lo primero que hicimos fue desatarlo y buscar a alguien cerca que lo pudiera haber dejado, obviamente no vimos a nadie”.Por este motivo, tomó la rápida decisión de llevarlo a su casa y darle refugio. Ahora, el hombre busca una familia adoptiva para este perro al que apodó “Papá Noel”. “Lo tengo en tránsito, ya recuperó la forma de ser de un perrito. Tiene su cucha y ya adoptó las costumbres de la familia y duerme siesta”, compartió el hombre.Julio vaticinó que si no aparece alguien que quiera adoptarlo seguramente se quedará con su familia. “Está bien, es un perrito muy tranquilo, el veterinario lo vio muy bien, si no llega a aparecer nadie va a ser nuestro regalo de navidad”, concluyó.