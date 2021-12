Detectaron el primer caso de la variante Ómicron en Tucumán

Una mujer de 30 años que regresó del exterior fue el primer caso confirmado de la variante Ómicron en la provincia de Tucumán, tras haber presentado síntomas leves de la enfermedad.La confirmación del contagio con esta nueva cepa fue hecha por el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, quien remarcó que se realizó la identificación y aislamiento de todos los contactos estrechos de la paciente que presentó sintomatología leve compatible con Covid-19 y cuenta con el esquema completo de vacunación.Al referirse a la situación epidemiológica en la provincia norteña, Ruiz afirmó que es "estable". "Veníamos con menos de 100 casos diarios y rápidamente hemos ascendido a más de 500 y 600 casos por día. Con mucho trabajo de nuestros equipos hemos logrado amesetar esa curva y tenemos hoy 596 casos", sostuvo el funcionario tucumano y remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación contra el virus Sars-Cov-2."Si hablamos de los internados en terapia intensiva y fallecidos por COVID, de cada 10 personas, seis o siete no tienen ninguna vacuna o no tienen esquema completo. Por lo tanto, el hecho de vacunarse tiene mucho que ver con la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de fallecer", agregó.En tanto, en las últimas horas, al menos 50 casos de coronavirus fueron detectados en dos micros con egresados que llegaron a la provincia desde Córdoba. Así lo confirmó el Ministerio de Salud local, que también informó que algunos de los jóvenes son asintomáticos.Sobre los micros donde fueron detectados los casos, el funcionario precisó: "Un primer colectivo llegó a la terminal con 57 personas, de esos 37 dieron positivo. Son jóvenes y algunos asintomáticos. El segundo colectivo dejó a personas en otras localidades, no llegó directamente a la capital. Estamos intentando contactar para iniciar una vigilancia".