El milagro de Aitina: la historia de Hugo y Andrea, y su lucha por concebirla

“Hubo diez años de espera, pero ha llegado. Le queremos agradecer a Dios. Ha sido una lucha larga. Pasamos por varios tratamientos de fertilidad, tanto de baja como de alta complejidad”, manifestó Hugo, el papá de la niña.“El embrión fue el resultante de un óvulo y un espermatozoide, donados. Luego se le implantó a Andrea y ella llevó adelante el embarazo”, sintetizó el papá, al hablar de la gestación que resultó “un éxito”. Andrea tuvo un embarazo normal, con reposo.De la misma manera, aseveró: “Cuando comenzamos no había ley de fertilidad. Debimos recurrir a levantar firmas, con abogados. Los primeros tratamientos los tuvimos que pagar, realmente fueron muy costosos. Cuando llegó la Ley de fertilidad, afortunadamente casi el 99 % del tratamiento nos lo cubrió”.Asimismo, Hugo instó a que “la gente que está pasando por esto, que sueñe, que es posible. Conocemos muchos casos, mucha gente, a la que le digo que no pierdan la esperanza, que la sigan luchando, que no bajen los brazos”.Respecto del nombre que eligieron para la niña, Aitina, confió: “Yo creo que Dios me venía preparando para ser padre, porque tenía nombres pensados. Una noche, Andrea y yo tuvimos sueños similares, a diferencia de que Andrea soñó con un varoncito y yo con una nena. Yo la había soñado con otro nombre que entendí que no me lo iban a aceptar en el Registro Civil, por lo que nos decidimos por Aitina, y con ese nombre no hubo inconvenientes.“Es muy sanita. Nos ha cambiado la vida. Es el orgullo de la casa”, indicó con enorme alegría.