Video: La imprudencia de un camionero casi provoca una tragedia en la ruta

Un camionero realizó maniobras imprudentes en la ruta nacional 11, en la provincia de Chaco, y por poco no provoca una tragedia con su accionar.Las imágenes fueron registradas por una pareja que venía atrás y se difundieron a través de las redes sociales.El hecho ocurrió entre las localidades de Colonia Benítez y Resistencia.Pese a que la ruta estaba cargada, el chofer no dudó en intentar pasar a un auto blanco, sin importarle que varios vehículos circulaban a toda velocidad en el sentido contrario.La arriesgada maniobra del chofer del camión obligó a un conductor que venía por el carril contrario a tirarse a la banquina.Segundos después más tarde el camionero volvió a arriesgar su vida y la de todos los demás intentando pasar a un colectivo de larga distancia. Por muy poco no chocó de frente contra otro vehículo.Luis y Natalia iban en su camioneta y ya habían pasado el cruce de la localidad de Colonia Benítez, a unos 22 kilómetros de Resistencia, cuando notaron la imprudencia del camionero, lo filmaron y denunciaron al 911.