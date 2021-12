Covid: “Se cuadriplicó la demanda de hisopados y aumentó un 26% la positividad”

En los últimos días en Paraná se incrementó notoriamente la cantidad de pedidos de hisopados ante posibles casos coronavirus. Al respecto, El director del Hospital San Martín, Carlos Bantar, informó aque “hay un incremento en el flujo de personas que se acercan a hisoparse con sintomatología leve yExpresó que se trata de una “situación novedosa, ya que antes había un acompañamiento en la cantidad de casos y el número de internaciones, en cambio ahora probablemente la vacuna sea la responsable de la situación actual” y remarcó que, en este momento, hay dos personas aisladas, una sospechosa y un positivo no vacunado; “las internaciones que hemos tenido se trataron de personas no vacunadas”, enfatizó., estábamos en valores del 2 por ciento y este lunes la cifra fue del 28 por ciento”, detalló Batar al resaltar que los contagiados síntomas leves y cursan la enfermedad en su domicilio.Sobre los motivos del aumento de casos, Bantar señaló que no pueden constatar si se reportan casos de Ómicron y destacó que “hay contagios que se dan en uno o dos días y muchos pueden ser de reuniones en Nochebuena y Navidad, pero también puede ser por un aumento de los encuentros sociales en general.Al finalizar, recomendó que las reuniones sean al aire libre, ventilar espacios cerrados, utilizar barbijo, y se continúen con las medidas de cuidado, para mitigar el aumento de casos de la enfermedad.