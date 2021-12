Pagaron un crucero como viaje de egresados y los estafaron

Un grupo de padres y madres de alumnos de un colegio de la ciudad de Rosario denuncia haber sido estafados por una agencia de viajes de egresados. Pagaron un crucero para los chicos, no viajaron por la pandemia y desde hace un tiempo reclaman que les devuelvan el dinero, pero nadie los atiende.“En junio de 2019 contratamos un viaje distinto con la empresa London Travel Agency, Egresados en crucero se llamaba. Ellos tenían su sede en Bahía Blanca y acá en Rosario nos atendían en su sucursal”, dijo una de las madres.“Pagamos todo el 2020 y 2021, con el esfuerzo que implicó hacerlo con una pandemia de por medio, y empezamos a notar en diciembre del año pasado cierta incongruencia en la empresa, por ejemplo nunca nos emitieron la cuota cero, que nos permitía tener alguna seguridad”, agregó una de las damnificadas.Los damnificados indicaron que emitieron una carta documento en el mes de abril pidiendo una explicación sobre los incumplimientos y no tuvieron respuesta.“Finalmente, en julio de este año la empresa hizo un zoom y nos dijeron que tenían problemas para cumplir con la agenda de viajes del 2020, que no sabían si los cruceros iban a entrar al país y que lo que nos ofrecían era devolvernos la plata y cambiarnos por algún viaje con destino nacional. La mayoría de los papás decidimos la devolución y no recibimos nada”, apuntaron.“Esta gente dejó de contestarnos, nos atendían acá en Rosario y ahora hay otro negocio. Mi única intención es que esta gente deje de robar”, sumó uno de los papás.Finalmente, indicaron: “Hasta el día de hoy no tenemos un peso de todos los que pusimos y los chicos no pudieron viajar, que es lo más triste”. (Rosario 3)