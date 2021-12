Video: hicieron canal en la Setúbal para liberar peces atrapados por la bajante

El canal de escape "es una zanja de unos 150 metros, un canal de vida para que los peces puedan llegar a la Laguna" explicó Javier Maillo en diálogo con #AlDerechoYAlRevés



:: +Info: https://t.co/vI9IJgTRaM ::: pic.twitter.com/qv8lAfFd8R — LT10 (@radiolt10) December 27, 2021

Este fin de semana, un grupo de santafesinos tomaron la iniciativa y con una pala abrieron un canal sobre el lecho de la Laguna Setúbal para ayudar a varias especies que quedaron atrapadas en una pequeña laguna producto de la bajante.Javier Maillo es guardavidas y tiene un parador sobre la costanera este. Desde allí vio la situación y actuó: "pude ver que acá a 200 metros de donde estoy, se formó una lagunita producto de la bajante histórica y vi que había un montón de peces, rayas, tortugas, cardúmenes de mojarras, que estaban atrapados porque quedaron aisladas del cauce principal"."Hablando con gente que sabe de fauna ictícola, me decían que hay especies que se autoprotegen y se entierran, pero otras que estaban expuestas a la asfixia porque por las altas temperaturas y estar aisladas no permiten que el agua y el oxígeno se renueven", detalló Maillo a LT10.Entonces, "se me ocurrió hacer un canal de escape, una zanja larga de unos 150 metros" explicó el rescatista que en la jornada del domingo debieron cavar otros 10 centímetros más ya que el nivel de la Setúbal siguió descendiendo.Sobre el impacto u efecto de su acción, aseguró que "cuando baja el sol, los animales comienzan a desplazarse".