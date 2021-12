Cristian Grecca, piloto acrobático: es “domador” del aire, a 400 km por hora

Video: Realizaron acrobacias aéreas sobre el Río Paraná

“Uno baja a 400 km por hora, para mí eso es una sensación hermosa”



Cristian Grecca es el piloto acróbata y vicepresidente del Aeroclub de Paraná. Se recibió de piloto en 1994 y desde ese día nunca se alejó de la actividad. Es piloto privado, comercial, remolcador de planeadores, aeroaplicador, pero siempre le despertó pasión la acrobacia aérea.



La técnica que usa para realizar las “maniobras aéreas”



Es fundamental entrenar la parte cardiovascular para las maniobras



, pilotos de la institución realizaron acrobacias aéreas sobre la costanera. La gente observó las piruetas desde diferentes puntos de la ciudad.accedió a imágenes exclusivas del espectáculo que se vivió en la jornada.Recordemos que el Aeroclub tuvo su origen cuando un grupo de fanáticos de la actividad aeronáutica, tras largas horas de charlas en el Club de Aeromodelistas, coincidieron en la necesidad de crear un Club más amplio para desarrollar vuelos con motor, y que estuviera acorde con los adelantos de esos tiempos, hace 81 años atrás.asaje cinco aviones, para luego darle lugar a Cristian Grecca, el piloto acrobático paranaense que realizó diversas maniobras y piruetas con su avión, desde el Club de Pescadores hasta el Puerto de la ciudad. En ese radio y a lo largo de todo el espectáculo, realizó varias pasadas y dejó, sin dudas, a todos ‘boquiabiertos’; hasta saludó al público que lo vitoreaba desde la costa del río.despertó aplausos, asombro y hasta miedo cuando llegó hasta más lo alto y luego se dejó caer, hasta levantar vuelo nuevamente muy cerquita del río.Grecca, al hablar de las maniobras que realiza en el show contó enque “el motor del avión, en un display automático, no se detiene nunca. Yo voy con la potencia prácticamente al máximo, al 80 ó 90 %”.: “Es mucho placer, es una sensación de libertad, moverse uno a través de los 360º es algo único; y cuando uno apunta hacia abajo, ver todo el río. Uno baja a 400 km por hora, para mí eso es una sensación hermosa”, aseguró.ando quiero comenzar a entrenar una maniobra nueva la empiezo a ‘desmenuzar en partes’, la voy entrenando muy alto, porque si hay algo que me sale mal, puedo solar el avión y lo puedo dejar caer, es como un dardo, da un par de vuelta pero siempre termina cayendo derecho. En el avión pasa lo mismo. Hago las maniobras por separado y cuando las entreno a todas, las empiezo a unir, así me comienzan a salir las maniobras completas. El paso siguiente es bajar en altura a esa maniobra, ponerla a la altura de show”, relató respecto de la técnica que usa.”, dijo., les alcanzo a ver las caras, las reacciones. La gente que me va asistiendo en tierra, me va abriendo el Handy, estoy escuchando a la gente, voy hablando de esta forma con mi asistencia en tierra”.: “si uno empieza a consumir sus horas con un instructor que lo empieza a entrenar en acrobacias, puede transformarse en vuelo acrobático sin tener una gran experiencia. Para el show se requiere más experiencia y preparación, exige mucho el vuelo acrobático en cuanto a la parte cardiovascular”.“Me recibí de piloto en 1994, empecé a volar acrobacias en el 2007, ‘perseguí a un piloto’ para que me enseñara acrobacias y en 2007 comencé a viajar una vez al mes, a la ciudad de La Plata, para entrenamiento en acrobacia que era súper exigente”.La aeronave que estuvo haciendo el show este domingo, consume 100 litros de combustible por hora de vuelo.