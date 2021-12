Estafa con “falso préstamo”: “Quería dinero para celebrar fiestas con mis hijos"

Un intento de estafa bajo una nueva modalidad se registró este lunes en la localidad de Colonia Avellaneda. Se supo que lo delincuentes ofrecen falsos préstamos a través de las redes sociales y obtienen datos personales para vaciar las cuentas de las víctimas., lo sucedido. Según manifestó, ella había solicitado este préstamo “porque necesitaba dinero. No me había alcanzado el aguinaldo porque tuve que pagar las cuentas. Quería tener todo al día y poder festejar el 31 con mis hijos”.La mujer, ante la necesidad de dinero, encontró en redes sociales “una página que decía `prestamos de urgencia´. Comenzamos a comunicarnos y en un primer momento me dice que eran de Santa Fe y después de Buenos Aires. La charla comenzó el jueves 23, hubo llamadas e intercambiamos WhatsApp”.Este lunes, Verónica se encontraba en el cajero para concretar el supuesto préstamo. “Estaba hablando por teléfono para ingresar mi CBU y justo una mujer policía se me acercó y me alertó que era una estafa. El hombre que estaba del otro lado del teléfono, cuando la policía le empezó hacer preguntas, cortó el llamado”. “Me salvó la vida”, expresó.La mujer contó que es viuda hace tres años y tiene a cargos sus tres hijos: mellizos de 16 años y una niña de 13. “Quería pasarlo lindo con ellos y por la situación que estoy viviendo no pudimos. Un vecino nos dio comida para poder tener algo el 24, solo por eso quería el préstamo, para festejar las fiestas con mis hijos”.La familia no está viviendo un buen pasar económico: “hace dos años que se me rompió el ventilador y no he podido comprar otro. Pero lo que más necesitamos es comida, los merenderos de la zona han cerrado, pero por suerte tengo vecinos muy solidarios que me dan una mano”. Sin embargo, Verónica no baja los brazos: “la sigo remando y siempre estoy realizando changas para poder subsistir”.Para colaborar con Verónica y sus hijos, se pueden comunicar al 343 4 711 159.