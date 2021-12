Ante el rebrote de casos, Santa Fe no descarta aplicar medidas restrictivas

El rebrote de casos de covid en la Argentina y el avance de la variante Omicrón vuelven a generar preocupación en las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. En Santa Fe, desde el Ministerio de Salud reconocieron que "el humor social no permitiría cierres completos", a la vez que recalcaron que "alguna medida para bajar la curva de contagios habrá que tomar".



De hecho, la semana pasada la Municipalidad de Córdoba anunció restricciones: quedan suspendidos los eventos masivos extraordinarios que se desarrollen en espacios abiertos o cerrados a raíz del aumento de casos de covid-19 en la provincia, pero la medida no alcanza a los comercios, bares y restaurantes.



En la provincia de Santa Fe también existe preocupación aunque el escenario, en comparación con Córdoba, es menos grave. Desde la cartera sanitaria resaltaron el alto porcentaje de vacunación de la población y el bajo el nivel de ocupación de camas en los hospitales.



La ministra de Salud de la provincia Sonia Martorano reconoció que si se mantiene el aumento de contagios se deberán aplicar nuevas medidas. “El humor social no permitiría cierres completos, pero seguramente haya que tomar alguna medida”, remarcó la funcionaria, quien advirtió que “en ese caso serán por 9 días, con principio y final” y contemplará solo algunas actividades.



“Sería únicamente para desacelerar la curva de contagios. Si bajamos los eventos masivos, los boliches y dos o tres o actividades más podemos bajar el nivel de contagios”, dijo la funcionaria.



Hasta el momento, la provincia no definió qué tipo de medidas se aplicarán, pero se sigue de cerca lo que ocurre con Córdoba. “Al momento no se planteó nada, pero Córdoba ya implementó restricciones; igual nosotros tenemos números diferentes. Los nuestros son bajos, pero hay un aumento pronunciado en la positividad”.



Lo que preocupa a la cartera sanitaria es la llegada de casos positivos provenientes de viajes de turismo o de egresados. “Lo complejo es los que llegan de viajes de turismo y de viajes de egresados, sobre todo de Bariloche y Carlos Paz”, explicó Martorano.



Sobre el mismo punto, la titular de la cartera sanitaria provincial recomendó no emprender viajes fuera de la provincia “si no se está vacunado con el esquema completo” y pidió “manejarse en burbujas y evitar lugares masivos y de concurrencia masiva”.



Pase sanitario

Por otro lado, Martorano calificó la implementación del pase sanitario de “importantísimo” y explicó que permitió que la gente que no se había vacunado con la segunda dosis se acerque a vacunarse y complete el esquema de vacunación. “Mucha gente se puso la primera dosis para poder entrar a los boliches y a la cancha y recién ahora se acercaron a completar el esquema. Eso es positivo”.



En cuanto al porcentaje de internación, la funcionaria precisó que a nivel provincial la ocupación de camas ronda el 55%, mientras que en la ciudad de Santa Fe el porcentaje llega al 72%. “Casi todo no covid”, precisó. En la provincia, hay 12 pacientes en UTI y 15 en sala general con covid. Asimismo, destacó que en todo el territorio provincial el 80% de la población completó el esquema de vacunación.



Fiestas de fin de año

Por último, la ministra recomendó que en las fiestas de fin de año la gente se reúna “en grupos más chicos. Reunirse con el núcleo familiar estrecho y evitaría las salidas posteriores a lugares donde podés contagiarte”.



Contingentes

El secretario de Salud, Jorge Prieto, advirtió por el alto porcentaje de casos de covid-19 entre las personas que llegan desde Córdoba a Santa Fe y afirmó que la mayoría de los contingentes que viajan tienen una alta positividad.



"Uno puede ver lo que está ocurriendo en provincias vecinas como Córdoba, con un alto impacto en los contagios. La mayoría de los contingentes que vuelven de esa zona y de la Costa tienen un alto porcentaje de positividad", dijo Prieto y agregó: "Estamos llegando al 80% de esquemas completos, casi el 90% de primeras dosis, lo que es muy gratificante. Por eso uno recomienda adherir al plan de vacunación en este mes muy particular, que moviliza no solo gente que viene a la provincia sino santafesinos que van a otras".



Consultado acerca de las medidas para los que vuelvan de Córdoba, afirmó que "hasta este momento adherimos a lo que se estableció desde Nación, acortar los tiempos para completar los esquemas de vacunación, a los 21 días para los vacunados con Sputnik y 28 días el resto de las vacunas. Acortar a cuatro meses los refuerzos para los mayores de 60 años y trabajadores de la salud, y a los cinco meses para el resto de la población. Sabemos que las personas que están con esquemas completos, padecen la enfermedad de forma leve". (Aire Digital)