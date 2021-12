ENARGAS impulsa una campaña masiva de reempadronamiento de usuarios

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) instruyó a las Distribuidoras de gas por redes de todo el país a iniciar un reempadronamiento de usuarios y usuarias con el objeto de actualizar la titularidad del servicio a los fines de regularizar la información sobre la correcta titularidad de los suministros. De esta manera, se pretende que los titulares del servicio, cuando así corresponda, puedan acceder más rápido y sencillo a los beneficios normados que pudiesen corresponderles, tales como la Tarifa Social o el Registro Especial de Zona Fría (Ley N° 27.637). Asimismo, tal iniciativa se inscribe en el marco de la política de segmentación de subsidios lanzada por el Gobierno Nacional.A tales efectos, el ENARGAS puso a disposición de la ciudadanía una nueva sección en su web oficial , en la que cada usuario puede seleccionar la prestadora que le brinda el servicio para acceder a la información necesaria y desde la web oficial de la distribuidora poder iniciar el trámite gratuito de actualización de la titularidad.Federico Bernal, Interventor del Organismo, explicó que "identificamos de un total de 9,24 millones de usuarios residenciales de gas por redes, informados por las prestadoras a octubre 2021, que el 18% (1,65 millones titulares del servicio) corresponden a registros que no se pueden identificar por tener el CUIT/DNI incorrecto y un 10% (960 mil titulares del servicio) que corresponde a personas fallecidas. En este sentido, en noviembre de este año instamos a las prestadoras a que informen de esta situación a los suministros identificados para los fines y efectos previamente indicados".El objetivo de esta segunda etapa de la iniciativa es poder identificar correctamente a cada titular del servicio, ya que pueden existir casos cuya titularidad no esté a nombre del actual usuario ("usuario no titular del servicio"), como pueden ser los casos de usuarios que alquilan una propiedad o propietarios que no han formalizado el cambio de titularidad, y que no están en el universo de usuarios titulares identificados con CUIT/DNI incorrectos y/o fallecidos.A propósito, Bernal detalló que "este tipo de inconsistencias, que arrastramos desde hace décadas, dificultan no solo la identificación de los atributos de los usuarios de los suministros al momento de asignar beneficios como los de la Tarifa Social o el Registro Especial de Zona Fría (Ley N° 27. 637), entre otros, sino también no permiten la implementación de política de segmentación de subsidios eficiente y masiva, como la que venimos trabajando con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el ENRE".Las prestadoras están difundiendo a través de sus respectivos sitios web y redes sociales información sobre el lanzamiento de estas acciones, que propenden a una mejor trazabilidad del servicio, a la vez que coadyuvando con la identificación de atributos que resultan necesarios al momento de la solicitud de los beneficios que pudieran corresponder.Por último, en relación a la seguridad de los datos obtenidos, la Prestadora deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.