Covid en Gualeguaychú: “La positividad está en el orden del 50% de hisopados”

El médico Federico Gini Cambaceres, neumonólogo infantil del Hospital Centenario de Gualeguaychú, dijo que “los efectos de lo que ha sucedido en estos últimos días de festejos lo vamos a saber en unos días” y consideró que “muy probablemente vamos a tener muchos casos por esta nueva cepa que es muy contagiosa, escapa a la respuesta inmune de la vacuna, salvo que la persona tenga tres dosis aplicadas”.



Afirmó que “la diferencia entre un brote y una ola de infecciones está en que, en un brote los casos se elevan y descienden rápidamente en tanto que una ola de contagios es más sostenida y prolongada en el tiempo donde se dan los clásicos amesetamientos, por lo que los casos que se dan bajan más lentamente. Los efectos de lo que ha sucedido en estos últimos días de festejos lo vamos a saber en unos días, por lo que es aun difícil predecir aun si será un brote o la llegada de la tercera ola del virus”.



No obstante, el facultativo apuntó que “lo que sí se va viendo es el adelanto de la película en el sentido de que muy probablemente vamos a tener muchos casos por esta nueva cepa que es muy contagiosa, escapa a la respuesta inmune de la vacuna, salvo que la persona tenga tres dosis aplicadas”.



Gini Cambaceres sostuvo que “existe una gran diferencia respecto de esta nueva cepa que es que tiene menos incidencia en las hospitalizaciones y hasta veinte veces menos cantidad de fallecidos con las personas que ya tiene tres dosis de vacunas. En Gualeguaychú la internación prácticamente no está afectada, en aquellos casos que hubo necesidad preventiva de hacerlo, a los tres días se fueron de alta y después de muchas semanas tuvimos un fallecido del Departamento Islas. Es decir que el sistema sanitario no está para nada tensionado, como pasó mucho tiempo atrás”.



El medico recordó que, “por la dinámica del virus, cuando una persona se infecta, desarrolla síntomas a los siete días, se complica diez días después de haber comenzado con los síntomas y, si el caso se agrava el desenlace fatal puede producirse entre los 20 y 30 días de haber ingresado a terapia intensiva. Ahora tenemos 800 pacientes internados en terapia en todo el país contra 3500 que había el año pasado y lo mismo ocurre en el caso de los fallecimientos”.



Paso seguido, indicó que “lo que si se está viendo es mayor cantidad de positividad, estamos actualmente en el orden del 40 al 50 por ciento de positividad en los análisis que se practican. Claramente este aumento de contagios es por el alto grado de contactos sociales propios de estas fechas. Lo sucedido el año pasado para estas fechas fue muy complicado, recordemos que, en las primeras semanas de enero de este año, incluso tuvimos que derivar pacientes a Gualeguay y a Paraná”.



El neumonólogo agregó que “nosotros hace un mes que ya estamos viendo un aumento de casos en Gualeguaychú, hemos pasado de un uno por ciento de positividad en los hisopados a un 40 o un 50 por ciento y si esto continuara dentro de 15 a 21 días se podrá ver el escenario. Aunque también se debe decir que a esta altura del año un 70 por ciento de la población ya tiene dos dosis y más de un 10 por ciento con tres dosis el impacto va a ser menor”.



Asimismo, Gini Cambaceres expresó que “los contagios ahora se están dando entre la población de jóvenes, que son los que mayor contacto social tienen, la franja etaria entre los 18 y 40 años es la que está siendo más afectada, muy poco los chicos y algunos pocos adultos mayores. La diferencia entre vacunados y no vacunados a la hora del contagio es muy evidente, especialmente en la cantidad de días en los que persisten los síntomas, en el riesgo de internación”.



Finalmente, el profesional explicó que “quienes tienen dos o tres dosis de vacunas se contagian 12 veces menos que aquellas personas que no están vacunadas o solamente tienen una sola dosis. Es tres veces más fácil contagiarse en eventos que tienen lugar en lugares cerrados por lo que es clave entonces tener el pase sanitario”. (Radio Máxima)