Entrenar pese al calor: el ejemplo de los deportistas de alto rendimiento

Pese a las altas temperaturas, los deportistas de alto rendimiento mantienen su entrenamiento para alcanzar el estado de aclimatación que le exigirán las competencias.rescató el ejemplo de tres competidores entrerrianos al momento en el que cumplían con sus rutinas en el gimnasio de Parque Berduc.“Con las altas temperaturas, se entrena igual y creo que el rendimiento tiene más resultado al entrenar con calor porque las competencias, generalmente, son al mediodía”, argumentó aEzequiel Canosa, competidor de Stand Up paddle. Además, comentó que se entrena en ese horario “para tener la tarde libre y porque también da buenos resultados para quemar calorías”. “Y al mediodía voy al río porque las carreras de larga distancia son en ese horario”, agregó.Por su parte, el atleta Juan Ignacio Ulian, reveló: “Prefiero venir más temprano a la mañana, no escatimamos en alimentación y comemos hidratos de carbono, frutas, fibras y proteínas porque el cuerpo se alimenta de esos cuatro macronutrientes, es necesario tenerlos todos balanceados. Y es clave estar hidratado permanentemente”.Mientras que, para la jugadora de hockey en Club Atlético Estudiantes, Julieta Cherep, el horario predilecto para entrenar es “a la mañana o a la tardecita”. “En el verano, cada uno puede ir al gimnasio que quiera, pero tenemos que hacer tres estímulos de fuerza y dos de correr”, contó al anticipar que la pre-temporada comienza en febrero.“Agua y protector solar”, recomendó Cherep para aquellos que entrenan durante el verano.En tanto, Ulian no aconsejó salir a correr con camperas porque ese es un gran mito. “Se genera un gran desbalance y la persona puede llegar a correr riesgo de deshidratación o problemas cardíacos”, alertó.El atleta sí recomendó “salir a correr temprano a la mañana o a la nochecita, durante 30 o 40 minutos, estar bien hidratado, comer bien y descansar”.“Lo importante es tener una buena base, como pre-temporada, para después apuntar más alto, como toda pirámide”, remarcó Canosa al consentir los consejos de un entrenador, Fernando Airala.