“Es un disfrute puro”, destacó la reina de una de las comparsas de Gualeguaychú

La santafesina Caterina Pugin es una de las cinco reinas que este 2022 competirá por la coronación en el Carnaval de Gualeguaychú que inicia este 8 de enero. La joven, que además tiene el doble desafío de defender el título de O´Bahía -que actualmente ostenta Laura Castiglioni-, confesó aque las noches en el corsódromo son “un disfrute puro”.“Empecé en 2013 en los carnavales con otras comparsas y en 2017 con O´Bahía, saliendo al corsódromo al año siguiente en la comisión de frente, detrás de la chica de apertura. En 2020 en la carroza de destaque y 2022 con la sorpresa de que me dan el traje de reina de la comparsa”, sintetizó la rubia enel programa que se emite porCaterina dio cuenta de sus expectativas por el inicio del Carnaval del País, porque el de reina “es el principal traje de la comparsa y porque salís a competir con el gran desafío de ganar”. “O´Bahía es la segunda comparsa en antigüedad que tiene Gualeguaychú y es del Club de Pescadores”, comentó.Consultada a Caterina sobre la preparación para las noches de carnaval, explicó: “Broncearse es lo primero porque hay que salir al corsódromo lo más bronceada posible”.La joven, actualmente radicada en la localidad bonaerense de Pilar, cursa el 3º en Ciencias Políticas y cursó la tecnicatura en Periodismo en Buenos Aires. “Me gustan los medios, los desfiles y espero el verano para salir en Gualeguaychú en lo que son los carnavales, que es una pasión que me nació desde chica, que amo y me divierte”, contó al remarcar: “La primera vez que me puse una pluma fue en Gualeguaychú”.Al preguntarle a la reina cómo surgió su pasión por los brillos y las plumas, rememoró: “Desde pequeña vacacionaba en Gualeguaychú y un año, recorriendo los galpones, vi cuando la comparsa Papelitos se iba de tour: ahí fue cuando dije `quiero viajar, quiero unirme al viaje, y desde ahí nunca más me saqué una pluma”.“El espaldar me sangró, el zapato me sacó una ampolla, pero es un disfrute puro”, destacó la joven que representa a O´Bahía en el Carnaval del país.Las reinas se puntúan durante las diez noches, además de un desfile de bikini y vestido de noche en el que se termina de elegir a la ganadora que, además, le da los puntos a su club para la copa.