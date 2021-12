Conmovedora carta del padre de Lucio Dupuy a un mes del asesinato del niño

Marcha

El caso de Lucio Dupuy

A un mes del brutal asesinato de Lucio Dupuy, Christian, su papá, lo recordó con una sentida y dolorosa publicación en Facebook. “Noche buena... Que palabra tan grande en estos días, hijito mío espero que esta noche al levantar mi copa mi cara sienta la brisa de tu caricia secando mis lágrimas, espero sentir tus bracitos rodeando mi cuello y tu cabeza en mi pecho”, comienza el mensaje. Dupuy lo publicó el 24 de diciembre, justo antes de Navidad.“Esta navidad estabas muy ansioso era la navidad que más anhelabas porque la ibas a pasar con papa, con tus abuelos primos y tíos”, sigue el mensaje.“Hoy tenías que estar acá, habías pedido un monopatín, y no pudo ser posible hijo, cada día despierto y me cuesta más entenderlo y ese frío en mi pecho que me deja por momentos sin aire cuando se me viene a la cabeza que ya no estás, me congela me angustia. No es justo”.“Noche buena... Que palabra tan grande en estos días, hijito mío espero que esta noche al levantar mí copa mí cara sienta la brisa de tu caricia secando mis lágrimas, espero sentir tus brasitos rodeando mí cuello y tu cabeza en mí pecho. Espero ver al cielo y que esa estrella fugaz ilumine mí vista a esa estrella que se le piden los deseos, te acordás las que vimos ? Que te dije que había que pedir un deseo ? Y pediste un auto de carrera con alerón y de color rosa, hay mí bebé decime como seguir soportando estas fechas, tanto esperabas a papá Noel y tan bien te portabas que te lo te merecías... Está navidad estabas muy ansioso era la navidad que más anhelabas porque la ibas a pasar con papa, con tus abuelos primos y tíos. Hoy tenías que estar acá, habías pedido un monopatín, y no pudo ser posible hijo, cada día despierto y me cuesta más entenderlo y ese frío en mí pecho que me deja por momentos sin aire cuando se me viene a la cabeza que ya no estás, me congela me angustia. No es justo.. pero comprendo hijo que vos no querés que yo esté así comprendo que tengo que seguir siendo fuerte porque tu hermana me necesita lo entiendo hijo, espero sigas en paz y siendo un niño tan feliz y divertido lleno de energías. Mí papi te extraño tanto, dame fuerzas maquinita. Te amo Lucio Abel Dupuy”.En tanto, en la noche del domingo, se volvió a vivir una emotiva nueva movilización, tanto en General Pico como en Santa Rosa, para exigir Justicia por el crimen del pequeño Lucio Abel Dupuy (5).Dentro de la movilización en Santa Rosa, estuvieron los abuelos paternos de Lucio, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, quienes protagonizaron la manifestación en la Capital provincial.Además, estuvo presente José Mario Aguerrido, el abogado que representa a la familia.El asesinato de Lucio, de 5 años, ocurrió en ciudad de Santa Rosa el viernes 26 de noviembre pasado y tras su muerte se determinó mediante testimonios y la historia clínica que sufría maltratos en su casa de larga data.Según determinó la autopsia, el cadáver del nene tenía mordeduras y quemaduras de distinta data, y un golpe muy duro que pudo haber sido una patada y que afectó la cadera, el glúteo y una pierna del menor.Por el hecho se encuentran acusadas y bajo prisión preventiva su mamá Magdalena Espósito Valenti (24) y su pareja, Abigail Paez (27), la primera acusada por homicidio agravado por el vínculo y la segunda por homicidio simple.