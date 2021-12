Anita tiene 102 años y su deseo es “que Dios ponga fin a la pandemia”

Foto: El Diario

No existe secreto para vivir en plenitud mucha cantidad de años. Hay quienes llegan a vivir 100 años y hay otros que los superan. ¿Receta? No hay. Solo se trata de disfrutar los pequeños momentos que la vida nos regala diariamente.



Anastacia nació en el año 1919. Ccontó que tiene cuatro hijos: su hija mayor, Alicia que es Profesora de piano y que le regaló 4 nietos. Su hijo Enrique, Técnico Mecánico, Profesor de canto y compositor, quien le dio 3 nietos. Su otro hijo Ernesto que es Ingeniero Electricista y su hija menor Elisa que es Profesora de castellano, literatura y latín. Estos dos últimos actualmente viven con ella, detalla El Diario.



Sobre su vida personal, Anastacia relató que llegó a completar tercer grado de la escuela primaria. Luego, como su familia se vino a trabajar a Paraná ella también se radicó en la ciudad. Con el tiempo conoció a su esposo Abelardo, se casó joven y se dedicó a las tareas del hogar.



“Mi esposo se recibió de Técnico Electricista en la Escuela Industrial de Santa Fe y con el título y la recomendación de un profesor, ‘cruzó el charco’ para trabajar en Paraná. Paseando por la plaza, nos conocimos y al tiempo nos casamos. Mientras tanto, él hizo suplencias en la Escuela Industrial de calle Corrientes y luego entró a trabajar en la Compañía Entrerriana de Teléfonos. Cuando esta empresa le ofreció un cargo en la ciudad de Gualeguay, nos mudamos para vivir allá. Al tiempo, a mi esposo lo ascendieron, nombrándolo jefe de la Compañía de Teléfonos de Rosario del Tala. Años más tarde pidió el traslado a Paraná donde nació nuestra hija menor, Elisa, comentó Anastacia.



¿Cuál considera que es el secreto para vivir tantos años? –“Ningún secreto en especial. Dios me quiere así y así estoy. Aunque cuando quiero levantarme las piernas no me respondan mucho, no abandono la oración a mi Dios”, detalló.



En junio de 2006, Anastacia soportó la pérdida de su esposo. Sin embargo, retomó fuerzas para seguir acompañando a sus hijos. Actualmente, le queda un solo hermano vivo, de los 9 que eran, el cual tiene 90 años.



“Siempre me gustaron las tareas manuales. Todavía me gusta asegurar un botón o cambiar un elástico. Pero me pongo nerviosa porque me cuesta enhebrar la aguja, aunque trato de poder lograrlo. Hasta no hace tantos años cocinaba y mi comida era muy apreciada por mi familia, tanto es así, que mis dos bisnietos mayores venían los sábados a comer mis guisos de arroz”, confió.



Su hija menor, Elisa, expresó que Anastacia “fue una madre muy atenta a los horarios de llegada de cada uno de sus comensales. Para servir la comida caliente, era común ver un plato servido calentándose a baño María en épocas en las que no había microondas”.



Asimismo, Elisa manifestó que, en sus últimos años en la cocina, siempre la esperaba con la comida servida cuando volvía de su trabajo.



¿Su comida favorita? “Me gustan los ravioles, aunque ya por mi edad, no como tantos. Además, me gustan mucho los caramelos blandos rellenos”, indicó.



¿Cuál es su música favorita?



-Más de una vez he mirado al violinista André Rieu, pues me resulta muy cómico y me atrae con su música clásica. Además, me recuerda a mi nieto David que también es violinista en la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón y en otras de Buenos Aires. Además, mi deleite es escuchar música cristiana que nos llega de distintos grupos evangélicos. Me gusta escuchar los consejos y predicaciones de los Pastores.



Cuando estábamos en Rosario del Tala, y mis hijos eran chicos, con mi suegra escuchábamos las novelas a través de la radio. Leíamos la revista Radiolandia en donde admirábamos a artistas de aquellas épocas, entre ellas a Mirta Legrand y su hermana melliza. También, ad- miraba la voz de Libertad Lamarque y siempre la recuerdo con alegría y cariño.



¿Cuáles son sus tres deseos para este nuevo año de vida cumplido?: “Que toda mi familia tenga buena salud, seguir unidos y poder abrazar y besar a mis nietos y bisnietos”.



Al contar uno de sus deseos es que “Dios ponga fin a la pandemia. Y que haya menos maldad y más respeto por el otro”.



Fuente: El Diario.