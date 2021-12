Navidad agobiante: anticipan jornada con la temperatura más alta de la semana

Cuidarse

La Navidad amaneció con el cielo despejado a parcialmente nublado, una brisa fresca soplando del sur que, aunque trajo un poco de alivio a las primeras horas del día, no alcanzó para sosegar el el tremendo calor que se anticipa en el pronóstico. Cuando aún no se acallaron las melodías pegadizas de los hits navideños, Paraná se prepara para vivir un sábado caluroso.Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada en la que, según la liturgia cristiana, se celebra el nacimiento del niño Jesús será agobiante, con una temperatura mínima de 22º y una máxima de 36º, pasado el mediodía, cuando el sol caiga a plomo sobre la ciudad. Por lo que, de esta manera, se daría el registro más alto de la semana.El viento soplará del cuadrante sur y el cielo estará parcialmente nublado, lo que no alcanzará para mitigar los efectos de la ola de calor. Se recomienda usar prendas claras y livianas, buena hidratación y no exponerse al sol en las horas pico.Será un buen día para disfrutar del aire libre en compañía de la familia, pero a la sombra, porque a cielo abierto, hay riesgo de sufrir un golpe de calor. Por eso, si se sale a dar un paseo por los parques, plazas o playas, es indispensable beber abundante agua y no dudar en tomar un buen descanso al reparo de los rayos solares.Mañana, domingo, el panorama será el mismo: calor, sol y buen tiempo, todo lo que se espera cuando se sueña con el fin de semana largo de las fiestas de fin de año. El domingo, se presentará con una temperatura máxima que llegará a los 34° y la mínima a los 20°. El cielo estará despejado a algo nublado durante gran parte del día.La última semana del 2021, que culminará el viernes próximo con la celebración del Año Nuevo, mantendrá el sesgo veraniego de los últimos días, será tórrida y sofocante.