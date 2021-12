Rescatan joven que navegaba kayak sin salvavidas y se dio vuelta la embarcación

Un joven navegaba su kayak por el río Uruguay cuando se dio vuelta su embarcación y tras intentar salvarse, comenzó a pedir ayudar. El hecho se registró este viernes alrededor de las 11:20 en Concepción del Uruguay.



Los gritos del joven fueron escuchados por suerte por los guardavidas que se encontraban sobre la Isla del Puerto, quienes salieron a nado para rescatarlo. Felipe Acosta y Patricio Ponce, debieron nadar unos 500 metros desde la costa para alcanzar al palista quien se encontraba cansado por el estrés del momento.



Además, solicitaron la asistencia de la Fuerza con una moto de agua de Prefectura Naval Argentina. Según advirtieron los uniformados, el joven no tendría su salvavidas reglamentario.

Tras su recuperación, no se debió acudir a un centro de salud, ya que sus signos vitales se encontraban bien.



Atento a la situación, el Secretario de Cultura, Turismo y Deportes Sergio Richard se acercó al lugar para corroborar la situación y suministrar la ayuda necesaria ante el momento vivido que por suerte no resultó grave. Realizó un llamado de atención a la comunidad, para que al navegar o al ingresar al río, tomen las precauciones del caso, es decir, navegar con salvavidas (es obligatorio), los menores estar siempre acompañados de un mayor y las personas que no saben nadar, no alejarse de la playa.



Asimismo, el funcionario, agradeció y destacó el trabajo de los Guardavidas, tanto de la Isla, como del resto de las playas, ya que “ellos bregan por la vida de todos, poniendo en riesgo las suyas”, publicó el medio La Pirámide.