Testimonio de la mujer que pasó 12 años presa por error: “esperaba mi libertad”

El infierno que vivió

El relato en primera persona

La escena del crimen

Los primeros pasos de la investigación

Una mujer fue condenada a prisión perpetua acusada de haber asesinado a su marido y pasó 12 años presa. En 2016, la Corte Suprema de Santa Fe hizo una revisión del caso y comprobó su inocencia y por ello recibirá una indemnización de siete millones de pesos por daños y perjuicios. María Antonia Gauna cuenta el infierno que vivió en un informe de Telenoche.Para Gauna, las juezas se ensañaron con ella sin tener certezas: “Armaron una película donde la protagonista he sido yo”. Actualmente, no hay nadie detenido por el crimen de Omar Bartorelli, aunque su mujer haya revelado la identidad del supuesto asesino: el cuñado.“Lo que a mí me llevó a superar y a estar de pie fue mi fe y mi inocencia. No solamente arrebataron la vida de mi marido, sino que también quisieron matarme a mí haciéndome estos cortes”, empezó a relatar María.En esa línea, sostuvo: “A pesar de todo, esperaba todos los días mi libertad por ser inocente”.El relato refleja la crueldad y el horror que vivió durante esos años. “Armaron una película macabra donde la protagonista he sido yo. Me condenaron por indicios y probabilidades, nunca me escucharon”, aseguró.Según lo que dice, las juezas se basaron en una hipótesis que planteaba que primero le dio un golpe al marido, luego lo apuñaló y lo mató. Posteriormente, lo arrastró de los pelos y lo llevó al jardín. Luego, supuestamente, se hizo los cortes en las muñecas para simular el suicidio.El 6 de febrero de 2005, cuando María llegó a su casa, se encontró a una persona encapuchada con un arma en la mano. “Esta persona me hablaba, me preguntaba dónde estaba la plata y me daba órdenes”, contó.Ella se dirigió al dormitorio, le dio la plata y el intruso le dijo: “Tirate en la cama, te voy a atar”. En ese momento, pensó en que Omar estaba a punto de llegar. Y llegó.“Como pude, abrí la puerta. Omar me mira y le digo ‘Omar, tu cuñado’”, manifestó la docente e indicó que su marido se sorprendió al escuchar su respuesta.La persona encapuchada los hizo arrodillar al lado de la mesa y la pareja suplicaba que no les hicieran nada. El tercero les ordenó desvestirse y les ordenó que acostaran. Allí, empezó el episodio sangriento.A Gauna, oriunda de la provincia de Corrientes, la encontraron semidesnuda y cubierta de sangre en el jardín de la casa. Junto a ella yacía el cadáver de su esposo. La mujer contó que los cortes que tenía en las muñecas le hicieron perder el 80 por ciento de sangre y, cuando fue trasladada al sanatorio, tuvo que ser absolutamente vendada por la profundidad de las heridas.El productor agropecuario Omar Bartorelli ya estaba muerto. Según el informe médico, tenía cortes en los brazos, golpes en la cabeza, la cara destruida a golpes, una apuñalada en el abdomen y una en el corazón.A María Antonia Gauna la condenaron en 2008 a la pena de prisión perpetua, 32 años en la cárcel. La carátula de la causa era homicidio y tentativa de suicidio.Según lo narrado por la docente correntina, en el peritaje llevaron el supuesto cuchillo y a un carnicero para comprobar la utilidad. “El policía le preguntó si ese cuchillo podía ser un arma homicida y el carnicero le dijo que sí”, afirmó.La mujer, por otra parte, recordó cómo era su vida previa al hecho y cómo cambió su destino para siempre: “Tenía proyectos de vida, de familia. Me mataron el sueño y el deseo de ser madre”.Sin embargo, el testimonio del médico que la operó le dio una segunda oportunidad. Allí, el recurso de revisión de la Corte Suprema de Santa Fe comprobó lo que decía el profesional, que afirmaba que luego de seccionarse la muñeca izquierda en forma profunda, era imposible que hubiera podido tomar el elemento para cortarse.Para María, pese a estar en libertad y recibir una indemnización, la causa sigue abierta por una razón: todavía no se apresó al culpable del crimen de su marido. Y ella sigue peleando para que la Justicia no lo deje impune.“Había un tercero, hace 16 años que estoy gritando el nombre de ese tercero: Omar Longarini. Pero la Justicia sigue haciendo oídos sordos. El Estado sigue estando ausente porque no investiga al asesino de mi marido”, concluyó. Fuente: (Tn)