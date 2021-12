Covid-19 en Gualeguay: “La circulación comunitaria es por la cepa Delta”

Sociedad Detallan porcentaje de ocupación de camas en terapias intensivas de Entre Ríos

En Gualeguay, hay aproximadamente 30 casos activos de coronavirus. Así lo confirmó a Elonce TV El director del hospital “San Antonio”, Gonzalo Jáuregui, al dar cuenta de su preocupación por el aumento de los contagios en los últimos días: “ayer tuvimos 11 casos en un día y antes de ayer, eran 17”, informó el médico.“La mayoría de los pacientes está en sus domicilios, con síntomas leves”, informó y argumentó que esa situación es “gracias a la vacunación”.Jáuregui reiteró las medidas sanitarias de cuidado: el uso del barbijo, respetar el distanciamiento social, no compartir vasos y apostar a la vacunación contra el Covid-19. “La vacunación, si bien no hará que uno no se contagie, si logrará que los síntomas sean más leves y con eso baje el número de internación de pacientes”, explicó.Actualmente, el único paciente internado por coronavirus en el nosocomio es el intendente de la localidad de Enrique Carbó, el Dr. Rodolfo Romero. “Registra una leve mejoría dentro de su cuadro grave y por el momento no se evaluaba su traslado a otro centro de atención”, explicó Jáuregui.En la sala de clínica no hay pacientes internados por la pandémica enfermedad, pero el directivo ya ordenó disponer una sala para que -en caso de ser necesario- se vuelva a ocupar para pacientes con cuadros moderados por Covid-19.