“Argentina tiene una baja capacidad estatal”, consideró el creador de Ethereum

Vitalik Buterin, creador del protocolo Ethereum y referente internacional en el ámbito de las criptomonedas, compartió este martes su impresión de Argentina durante una charla ante un auditorio colmado en la Usina de las Artes, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires."La impresión que tengo de Argentina hasta ahora es que", dijo Buterin, que llegó el fin de semana pasado al país para conocerlo.El creador de Ethereum desarrolló una tecnología que sostiene a la segunda criptomoneda más importante por capitalización de mercado y que, además, aspira a impulsar el desarrollo de finanzas descentralizadas y contratos inteligentes.La charla presentada por el emprendedor argentino Santiago Siri y la periodista Olivia Goldschmidt, fue la primera presentación pública del gurú cripto desde que llegó al país. Durante su paso por Argentina estuvo en reuniones con emprendedores y desarrolladores y también se tomó fotos con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y hasta la artista Marta Minujín.Durante el encuentro, Vitalik celebró lo que considera una pujante comunidad cripto local y se mostró interesado por los proyectos que se desarrollan en el mismo plano. En particular, con el proyecto de Santiago Siri "Proof of Humanity", con el que el desarrollador argentino busca crear una suerte de ingreso universal basado en criptomonedas., dijo durante la presentación., agregó y reconoció estar "muy impresionado" por el ecosistema cripto local.El programador también se expresó sobre la compleja situación económica local, y en ese sentido apuntó que. Señaló que es por esto que en el país el ecosistema cripto se desarrolla con rapidez."Esto muchas veces es el mejor ecosistema para que florezcan proyectos, la gente entiende que tiene que ver cómo hacer para que no le pegue la inflación y por eso aparecen abiertos a nuevas ideas", sentenció.