Los hisopados diarios crecieron más del triple en Rosario

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El Ministerio de Salud le puso números a las largas colas de acceso a los testeos Covid que comenzaron a verse en la última semana. En las tres unidades que la provincia mantiene operativas en Rosario pasaron de tomar y procesar 200 muestras diarias a 700, una cifra que se multiplicó tres veces y media, por lo que se ampliará la capacidad de atención en esos espacios en los próximos días. La demanda viene acompañada del aumento de casos registrados en la provincia y en la ciudad, así como también del incremento de la positividad, que en estos tres puntos ya superan el 10 por ciento.



Sin dudas el escenario viene variando y así lo alertaron las autoridades en las últimas horas. Además, el Colectivo interdisciplinario de investigadoras, investigadores y docentes del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) advirtió que "en estos últimos días se hizo evidente el aumento exponencial de casos en distintos lugares del país, incluyendo la ciudad de Rosario" y lo vinculó "a la cercanía de fin de año con despedidas y encuentros sociales masivos sin cuidados".



En ese contexto y con la presencia confirmada de la variante Ómicron en la provincia, los testeos también iniciaron en la última semana una curva ascendente que se tradujo en largas colas en las tres unidades de testeo gratuitas y sin turno que sostiene el Ministerio de Salud de la provincia.



Solo en el parque a la Bandera este miércoles se vieron colas de más de una cuadra de personas que comenzaron a llegar sobre las 8 de la mañana, una hora antes de que el espacio abriera.



"Esta semana se empezó a ver mucha más gente", señaló una de las trabajadoras que sobre la Franja Joven del Río es parte de la coordinación de quienes realizan la atención de los pacientes. "Cada vez más", agregó otro de los trabajadores que recibe y ordena a quienes van llegando.



Una de las personas que se había acercado señaló que comenzó a hacer la cola pasadas las 8.30 y logró llevar adelante todo el procedimiento de documentación, toma de la muestra y recepción del resultado en algo más de una hora y media. "Me dio negativo y me dijeron que vuelva en 72 horas si los síntomas persisten", contó con el resultado en mano.



El triple y más

Lo que coordinadores y trabajadores venían notando a simple vista comenzó a mensurarse en los registros que el ministerio lleva del espacio que funciona en el parque a la Bandera y de los puestos de Circunvalación y Córdoba y de Uriburu y Oroño.



En todos los casos, los espacios siguen funcionando de lunes a viernes, de 9 a 15, a excepción del operativo en el galpón 13 de la Franja Joven del Río, que además mantiene los testeos los fines de semanas y feriados entre las 10 y a las 17.



En esas tres unidades, apenas una semana atrás, se tomaba un promedio de 200 muestras diarias, un número que para estos días se triplicó y más, alcanzando las 700 pruebas cada 24 horas.



Si bien también las obras sociales y el sector privado siguen tomando pruebas y manteniendo las guardias Covid, desde Salud de la provincia admitieron que ante la presencia de síntomas estos son los lugares más concurridos, ya que funcionan sin turno, son gratuitos e incluso recurren personas con obra social.



Por eso, señalaron que aunque no se ampliará la cantidad de operativos de testeo, en los próximos días se sumarán personal y puestos de atención en cada uno de estos puntos de testeos "de campaña".



También la positividad

El nivel de positividad de los hisopados también es un indicador que no deja de empeorar: hace apenas diez días el porcentaje de positivos del total de muestras procesadas en Rosario por el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar) era del 4 por ciento, para el final de la semana pasada esa proporción había crecido al 7 por ciento y en estos días subió un punto más, ubicándose en el 8,3 por ciento.



En los puestos de testeo de la provincia la positividad es algo mayor y alcanza el 12 por ciento. Si bien desde el ministerio aclaran que en esos puntos es más alta que en el resto de los efectores, ya que allí solo se toman muestras a personas sintomáticas o que hayan tenido un contacto estrecho con un positivo, no dejan de remarcar el incremento que se viene registrando.



Además del aumento de la actividad social con pocos cuidados para el final del año, los científicos rosarinos también apuntaron a otras causales a la hora de indicar el incremento de casos y se refirieron a "la disminución en los niveles de anticuerpos en circulación dentro de la población vacunada".



Por eso, recalcaron que "es fundamental retomar medidas de cuidado para evitar el crecimiento abrupto de contagios: uso correcto de barbijo, la distancia y la ventilación de ambientes son esenciales", y ante la inminente propagación de la variante Ómicron, insistieron en "desalentar actividades con mucha gente sobre todo en espacios cerrados" y "acelerar la colocación de dosis de refuerzo o terceras dosis para compensar la caída de anticuerpos y recuperar los niveles de inmunidad colectiva". (La Capital)