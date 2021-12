Prohíben la venta de una serie de medicamentos y productos médicos robados

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves una serie de medicamentos que no estaban registrados ante la autoridad sanitaria y representaban, según consideró, un peligro para la población.



El organismo aplicó la medida contra “Apiron’ 10ml (Dipirona 500 Mg); Laboratorios Indufar; ‘Rheumazin Forte’ De 20 Comprimidos (Piroxicam 10mg);. Lasca; ‘Azoel’ 30 Ml (Mebendazol 100mg/5ml) Lote 2.003.357; Vto: 11/2024; P: 15.295. Lasca; ‘Z-Calm 1000″ (Dipirona 500 Mg Analgésico)”. Los elementos informaban un domicilio en Paraguay que no esta registrado por las autoridades.



A través de la disposición 9213 en el Boletín Oficial, expuso que los productos fueron hallados en el marco de una operativo judicial y el organismo fue convocado para realizar una pericia de autenticidad. El organismo chequeó la habilitación de los laboratorios como de los productos y se encontró con que no había registros en ninguno de los casos.



“Los productos de mención son medicamentos sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina respecto de los cuales se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa riesgo para la salud de los potenciales pacientes a los cuales se les pudiera administrar”, manifestó en los considerandos de la norma.



En esa línea, el organismo tomó la decisión de prohibir “todos los lotes de los medicamentos y/o especialidades medicinales que declaren ser elaborados” por Laboratorios Indufar, ubicado sobre calle Anahí e/Zaavedra y Bella Vista - Zona Norte Fndo de la Mora Paraguay; y Laboratorios Lasca de Vicente Scarvone & CIA S.A.E., localizado en el km 9,5 Ruta Mcal. Estigarribia. San Lorenzo- Paraguay.



Droguería con restricción

Mediante la disposición 9237, la Anmat prohibió la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires a la firma “Droguería Baires Farmacéutica Srl”; ubicada en Ituzaingó. La firma no contaba con autorización para el tránsito interjurisdiccional de productos.



El organismo tomó la decisión luego que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud y la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires hallaran en una inspección realizada en la sede de la firma facturas a entidades con domicilio en Capital Federal. Por eso mismo, se abrió, además, un sumario contra el laboratorio y su responsable técnico.



Productos médicos

La Anmat prohibió, en otra disposición, la “Consola IPC (equipo otorrinolaringología) Serie N° ENTC84719 y Pedalera multifunción (control a pedal) Serie N° FS-U13960″. Se trata de elementos denunciados como robados por la firma Medtronic Latin America Inc. que es su titular.



Los elementos, se aclara en la disposición 9200, poseen identificación unívoca y están calificados bajo el nombre descriptivo “Sistema de consola de alimentación integrada y accesorios”.



“El producto se encuentra indicado para la incisión o corte, extracción, perforado y serrado de tejido blando, duro o hueso en intervenciones quirúrgicas de cabeza, cuello y de otorrinolaringología, orales o maxilofaciales, como también en procedimientos reconstructivos o estéticos, pertenece a la clase de riesgo II y su condición de expendio es “venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”, resumió el organismo.