Restauraron y reinauguraron en Gualeguaychú un mural contra las papeleras

Con un simple acto que contó con la presencia de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú y miembros de la Dirección Municipal de Ambiente se reinauguró el mural creado por Lorena Carranza y Patricia Watters sobre las caminatas al puente General San Martín contra UPM-Botnia.Justamente, Patricia Watters, la artista que hizo este mural, indicó que "fue creado con Lorena Carranza en 2003. En ese momento habíamos terminamos de hacer el mural que está debajo del Puente Méndez Casariego en el parque que reseña la pesca indiscriminada en el río y justo estaba surgiendo todo este movimiento ambientalista por lo que estaba pasando en Uruguay".En ese momento, "se había producido la primera marcha en autos" rememoró Patricia y así "surgió plasmar lo que estaba emergiendo, este movimiento impresionante en Gualeguaychú sobre cuidado del ambiente y el río".Dicho mural que fue reinaugurado este miércoles en el atardecer "de alguna manera, fue premonitorio porque pintamos-dibujamos a los ciudadanos en una caminata hacia el puente. Si bien, en realidad, la marcha había sido una caravana nuestro dibujo surgió como una elección estética, pero luego inspiró las marchas a la cima del punte", destacó Watters a"Después vinieron las grandes marchas y ese movimiento que dejó su huella en toda Argentina y se transformó en motor de lucha en todo el país. Es importantísimo que no perder memoria, así que después de 20 años recuperamos el mural que está más presente y activo. La idea es seguir defendiendo nuestros ríos y de cara a el Gualeguaychú", puntualizó la artista.Respecto del tiempo de trabajo valoró que "fueron muchos días, nos llevó algunas horas sobre todo con mucho sol y nos ayudaron también asambleístas y pudimos hacerlo en 6 meses"."Dentro del simbolismo trabajamos la unión de las dos banderas, la de Argentina y Uruguay porque eso es lo más significativo de este frente: la lucha conjunta con el pueblo uruguayo porque esta lucha nos unió, al contrario de lo que podría pensarse", reflexionó Patricia Watters."Estamos abriendo conciencia y haciendo ver las cosas que no queremos que sucedan", sintetizó la artista junto a su mural en diálogo con R2820.Uno de los integrantes histórico de la lucha ambiental, Juan Veronesi, dijo que esta creación "surgió dada la amenaza de un grave peligro de contaminación que representaba la pastera y, en particular, expresar la lucha de Gualeguaychú".Respecto de la reciente denuncia en Uruguay por la contaminación de UPM de un arroyo en Paysandú por el vertidos en uno de sus viveros, Veronesi destacó que "hace unos años estuve en una asamblea en Uruguay donde se hablaba de esto y se denunciaba a un productor argentino por usar contaminantes y tirar residuos tóxicos de su producción de soja en un riacho y por los residuos de riego en los viveros de Botnia".Para el ambientalista, lamentablemente "la contaminación nos invade por todas partes. Tenemos que realmente reconocer lo grave de esta situación, de lo que le estamos haciendo al planeta" y señaló que "todos tenemos derecho a vivir en un mundo no contaminado y es un derecho reconocido en nuestra Constitución en el artículo 21 donde dice que todos los habitantes tiene el derecho de vivir en un ambiente sano".