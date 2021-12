Vacaciones 2022: cuáles son los requisitos sanitarios que exige cada provincia

Requisitos provincia por provincia

Provincia de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Salta

Tucumán

Santiago del Estero

Misiones

Santa Fe

San Luis

San Juan

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del Fuego



Se acercan las fiestas y las vacaciones de verano, además del normativa nacional, cada jurisdicción establece sus propias pautas sanitarias para el ingreso de turistas.El pase sanitario a nivel nacional empezará a regir el sábado 1° de enero de 2022. Todas las personas mayores de 13 años de edad deberán acreditar el certificado de doble vacunación para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico, entre ellas, asistir a locales bailables, discotecas que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se lleven a cabo en espacios cerrados, viajes grupales de estudiantes, de jubilados o grupales y eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.Varias de las provincias, como se describirá a continuación, piden el Certificado Turismo: Se trata de un documento en el que se solicitan datos de estadía, tiempo en que se estará en el lugar, entre otros detalles, para poder realizar un seguimiento en caso de que alguna personas contraiga COVID-19.Se puede obtener en este link: https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo En la página oficial se precisa que al Certificado Turismo se lo puede llevar impreso, descargado en el celular o en la aplicación Cuidar. De todas maneras, desde el Estado sugieren descargar la app y mantenerla actualizada.Una vez en el sitio y para solicitar el certificado, se le pregunta al usuario si cuenta con DNI argentino. A continuación, se despliega una lista de “destinos que al día de la fecha están habilitados al turismo y adhirieron al Certificado Turismo”. A su vez, advierten: “Tu destino puede demorar hasta 48 horas en confirmar la emisión del certificado”.Una vez elegido el destino, se solicitan datos personales y del grupo familiar, entre otros pasos. Además, se permite sumar personas al grupo.-Desde ayer, 21 de diciembre, rige el pase sanitario. Esta exigencia aplica para realizar las actividades especificadas y no para el ingreso.-Para visitar la provincia no se requiere PCR negativo, seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se requiere Certificado Turismo que se tramita por el sitio del gobierno nacional.-Para asistir a eventos masivos como ir a la cancha, recital o un espectáculo al aire libre, hay que gestionar un permiso. También será solicitado para asistir a centros culturales, gimnasios, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-El uso de barbijo no es obligatorio en espacios al aire libre. La Ciudad ofrece testeos gratuitos para turistas.-Tampoco requiere Certificado Turismo ni permiso de circulación.-No se requiere PCR negativo, seguro COVID-19, ni cuarentena.-Tampoco requiere Certificado Turismo ni permiso de circulación.-Desde el 23 de diciembre se solicitará esquema completo de dos dosis 14 días anteriores para ingresar a eventos masivos en espacios cerrados o al aire libre y boliches bailables.-No se requiere PCR negativo, seguro COVID-19 o cuarentena.-Tampoco requiere Certificado Turismo-El uso de barbijo continúa siendo obligatorio en la provincia.-Se debe gestionar el Pasaporte Chaco: es un sistema que registra el estado de salud de las personas con el objetivo de promover la circulación responsable y prevenir la propagación de COVID-19. Se solicita mostrarlo en los ingresos a las instituciones y organismos públicos.La herramienta impulsa el Gobierno del Chaco dispone de un código QR con información resumida de datos sanitarios personales relacionados al COVID-19. Se tramita desde el portal oficial: https://pasaporte.chaco.gob.ar/ -El único requisito es contar con el Certificado Turismo.-No se requiere PCR negativo, seguro COVID-19, ni cuarentena.-No se requiere PCR negativo, seguro COVID-19 o cuarentena.-El uso de barbijo es obligatorio y hay centros de testeo en varios puntos turísticos.-Se requiere Certificado Turismo-La provincia implementó el pase sanitario para actividades como eventos recreativos, culturales, y deportivos de mas de mil personas y en viajes grupales. No es un requisito para hacer turismo.-No se requiere seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se debe tramitar un “Permiso Único” de circulación provincial. Se puede hacer en este link. Allí se pueden descargar dos modelos de permisos para completar, además del formulario de actividades exceptuadas. Vale aclarar que el documento es una Declaración Jurada.-Los que ingresen a la provincia, deberán mostrar: carnet de vacunación -físico o digital- completo, test PCR negativo o un certificado de alta de COVID-19.-No requiere Certificado Turismo-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se requiere Certificado Turismo.-Se requiere un test negativo.-No se necesita seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se debe tramitar un código QR de salud desde el portal oficial: https://www.formosa.gob.ar/miqr -No requiere el Certificado Turismo-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-La provincia requiere la acreditación del esquema completo de vacunación al ingresar. Puede ser en formato físico o digital (a través de la aplicación Mi Argentina).-Requiere Certificado Turismo-El Pase Panitario es necesario para eventos masivos, gimnasios y recitales. Según los portales oficiales, el Pase Sanitario es el propio carnet de vacunación frente al COVID-19 que para ser validado, debe constar la aplicación de esquema completo, lo que significa al menos primera y segunda dosis.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Tramitar el permiso de la provincia en este link.-No requiere el Certificado Turismo ni permiso de circulación.-Realizar una Declaración Jurada de la provincia. Se puede tramitar en este link.-Realizar el Certificado para Circular en la App Cuidar o en este link.-Presentar un certificado de vacunación con una o ambas dosis (digital o en papel) o un certificado de alta médica de COVID-19. En caso de no contar con ninguno de los dos, se deberá presentar un PCR con hasta 72 horas de realizado.-Requiere Certificado Turismo-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Requiere tramitar el Certificado Turismo-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se deberá descargar la App Cuidar y tramitar el permiso de circulación.-El pase sanitario es necesario para eventos masivos, gimnasios y recitales.-Se requiere Certificado Turismo-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se deberá descargar la App Cuidar y tramitar el permiso de circulación.-Solicita pase sanitario para asistir a eventos masivos, gimnasios y recitales. Se puede realizar desde el portal oficial: https://vacunacovid.azurewebsites.net/carnet_vacuna.aspx -Es posible que en algunos lugares se solicite también un test negativo de COVID-19.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se debe completar una declaración jurada al ingresar a la provincia, desde el portal oficial: https://sicoin.gobiernosde.gob.ar/ingreso-general-ciudadano -Tampoco requiere Certificado Turismo ni permiso de circulación.-La provincia aplicará el pase sanitario para el acceso a las actividades y eventos masivos tanto públicos como privados en espacios abiertos y cerrado.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Descargar la app Misiones Digital desde este link y activar la opción “Voy a viajar a Misiones”-Requiere Certificado Turismo-Requiere Certificado Turismo-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se requiere descargar y registrarse en la app de la provincia. Allí también pueden gestionarse turnos para testeos.-El Pase Sanitario es necesario para viajes grupales, ingresos a fiestas, discotecas, eventos masivos de más de mil personas, centros culturales, teatros, cines y gimnasios, casinos y bingos, y realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se deberá presentar el DNI para su escaneo y su trazabilidad.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Tampoco requiere Certificado Turismo ni permiso de circulación.-Se pide solicitar el permiso en la APP Cuidar-También se solicita Certificado de Turismo.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-La provincia empezó con un operativo de vacunación en las rutas de ingreso a Zapala, Piedra del Águila, San Martín de los Andes, y en el puente carretero que une Neuquén y la ciudad rionegrina de Cipolletti.-Se solicita descargar la app “Circulación RN”-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Las medidas que aplican para viajes grupales son: contar con un PCR al menos 48 horas previas al viaje. Al momento de abordar el micro o el avión, se deberá realizar un test de antígenos a cada persona. Además, los viajeros y los acompañantes también deberán tener el carnet de vacunación. El requisito es que tengan al menos una dosis colocada al menos 21 días antes del viaje.-El pase sanitario es necesario para acceder a eventos cerrados de más de 1.000 personas y en locales bailables, pero no se aplicará para fiestas al aire libre.-Se requiere un test negativo de COVID-19-No requiere seguro COVID-19, ni cuarentena.-Desde el 1 de enero, todas las personas mayores de 13 años deberán mostrar un pase sanitario que acredite el esquema de vacunación completo al menos 14 días previos al ingreso a la provincia. El pase podrá tramitarse de forma digital en la App Cuidar.-Quienes no tengan las dos dosis o no cuenten con el pase sanitario, deberán tener un PCR negativo de hasta 72 horas previas al inicio del viaje.-No se requiere PCR negativo, ni seguro COVID-19, ni cuarentena.-Se requiere tramitar el Certificado Turismo desde la app Cuidar.