Cómo cuidar nuestra salud mental en las Fiestas: las recomendaciones de Berbara

El director provincial de Salud Mental, Carlos Berbara, expuso a Elonce TV que las Fiestas de Navidad y Año Nuevo “son una celebración en una etapa muy particular de nuestras vidas, en un proceso de pandemia aun activo y sobrellevando toda una serie de dificultades para atravesarla”. Fue ese sentido que instó a “posicionarnos en un lugar proactivo y resolutivo ante aquellas personas con dificultades para generar instancias más asertivas y resolutivas al momento de esos encuentros o al momento de estrechar una mano a quien lo necesite”.



Berbara recomendó a las familias “disponerse para el acompañamiento”. “Cuando se producen esas reuniones, uno cree que puede ir y estar a merced de las circunstancias que acontezcan, pero generalmente eso nos puede deparar algunas sorpresas o acciones que no sean conducentes o resolutivas”, alertó. En esa línea recomendó “comunicarnos, sabiendo en qué estado se encuentra nuestro ser querido, nuestro conocido, y disponernos para una escucha atenta, no pretender resolverle la vida a ese otro que está encontrando dificultades para resolverlas, sino, escuchar y acompañar a lo que esa otra persona tiene que decir”.



Respecto al caso de “niños, adolescentes, adultos activos y nuestros viejos”, el especialista encargó “escucharlos y prestarles el tiempo que necesiten para expresarlo”. “ Y cuando no se tengan las herramientas para ayudarlos, se debe acudir a los profesionales que se dedican a esto”, indicó al dar que “las limitantes económicas son importantes y las coberturas de las obras sociales son parciales”. Fue por eso que recomendó acercarse a los centros de salud y hospitales en busca de ayuda.



“En estas fechas, se promociona la ingesta de alcohol y ese es un problema endémico y pandémico. Pedimos a nuestra comunidad que se tomen los recaudos necesarios que, si van a hacer uso del alcohol que sea el menor posible y que se esté permanente acompañado de una hidratación sana, beber agua”, encargó Berbara.



Y alertó: “Habiendo ingerido algún grado de alcohol y subiéndose a un auto para manejar, es tener un arma en la mano que se puede descalibrar en cualquier momento, porque no tenemos los mismos reflejos, tampoco contamos con la misma capacidad criteriosa y analítica de nuestras acciones, y ese coche puede producir fatalidades, como siempre suceden en estas fechas”.



Punto aparte, Berbara reconoció la preocupación por la cantidad de jóvenes que manifiestan estados depresivos. “Lamentablemente no hay mucha ocupación en los sectores de Salud que tomamos contacto con nuestras juventudes y niñeces”, explicó y pidió “que todos los actores e instituciones que estén a disposición activa a la contención, acompañamiento y a la escucha”.



“Jugar a lar cartas, tomar un tereé, accionar la lectura de libros y noticias, ver alguna serie o una película que dispare la pregunta: vos qué opinas al respecto, qué te parece lo que vimos, cómo te está yendo, qué planes tenés para el año próximo, qué concluís de las dificultades que tuvimos en el año”, enumeró el director provincial de Salud Mental.



En relación a la pandemia por Covid-19, Berbara explicó que “a pesar del conocimiento que ya tenemos de la pandemia, la incertidumbre nos sigue aquejando; viendo lo que sucede en Europa y Estados Unidos nos abre un panorama complejo que nos llena de incertidumbre”. “Las dos herramientas son la vacunación contra el Covid-19 y no olvidar las medidas de protección sanitarias”, insistió al respecto. (Elonce)