Policía rescató a nena del maltrato familiar y pidió la guarda hasta su adopción

“Queremos que tenga una Navidad diferente”

“No sabés el estado de maltrato y abandono que sufría esa nena. Tenía quemaduras de cigarrillos, moretones, una mordedura de perro en una manito que nunca fue tratada. Lo pienso y no lo puedo creer”. El que habla es Leandro González, cabo primero de la Policía de Córdoba, que rescató a A. del infierno que vivía en su casa y reclamó su guarda hasta que sea dada en adopción.Eran las 3 de la madrugada del sábado cuando ingresó a la fuerza el llamado de un hombre. Denunciaba que su pareja lo había herido a cuchillazos y se había atrincherado con su hija A., de apenas 2 años y cuatro meses.Unos minutos después, la sargenta Analía Aballay arribó a la casa del barrio Alberdi, en la Ciudad de Córdoba, a unas pocas cuadras del puente Avellaneda. Lo primero que vio fue al denunciante con heridas en una mano y un brazo. Luego ingresó a la casa por una puerta lateral y logró reducir a la madre y rescatar a la nena.Luego de recibir el llamado de Aballay, González llegó a la casa a las 5.30. Compró comida, leche y pañales para A.. Y dio un paso más: se ofreció a darle techo, alimento y amor a la nena hasta que la Justicia defina su futuro.“Yo tenía que retirarme a las cinco, pero me quedé voluntariamente a colaborar con Analía. Y así fue que empezamos nosotros a cuidarla”, le cuenta el policía a TN. La madre de A., finalmente, quedó detenida.El agente se sintió conmovido por el maltrato y la falta de manutención que exhibía A. “Estaba descalza con los pies lastimados y sucios. Le quisimos poner medias y se las sacaba. Los piojos se le veían a dos metros de distancia”, detalló el agente. Y agregó: “Fue una escena emocionante y, a la vez, muy difícil”.González tiene 33 años, vive en el barrio Yofre Norte de la capital cordobesa y está casado con Yanina, con quien tuvo tres hijos: Santino (9 años), Bautista (8) y Bruno (un año y medio). “En la Unidad Judicial nos dijeron que podíamos pedir la guarda. Y al principio, con Analía casi que nos peleábamos para ver quién de los dos se llevaba a la nena a su casa”, comentó.“Llamé a mi esposa y ella estuvo de acuerdo, así que pedí la guarda. Por el momento, la chiquita fue a un hogar de menores”. La Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), organismo nacional dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, decidirá sobre el futuro inmediato de A. hasta que luego se expida la Justicia. Sin embargo, González tiene esperanzas de pasar Navidad y Año Nuevo junto a la nena.“Estoy esperando novedades, que me digan si puedo cuidarla hasta que encuentre a una familia. Queremos que reciba un poco de amor, algo diferente a lo que estaba acostumbrada”, concluyó.