Falleció en Concordia un paciente que no se había vacunado contra el covid

El director del hospital Masvernat, Mauro Dodorico, rememoró que "hasta la semana pasada tuvimos dos pacientes en una situación crítica". Trayendo a colación que "lo que sí tenemos es más pacientes con sospechas de cuadro COVID; de ellos algunos dan positivo, se los aísla y otros se descartan", detalló.



Referido a la sintomatología, Dodorico contextualizó que "son los mismos de los brotes anteriores: cuadros respiratorios que comienzan de forma banal que luego derivan en molestias respiratorias, generalmente sin secreciones".



También apuntó que "lo que estamos viendo mucho es cuadros de gastroenteritis, asociado a las altas temperaturas y que también el coronavirus puede generarla", añadió.



Vacunación

Dodorico, como integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) citó el informe de la entidad, del pasado viernes, donde se detalló que "el 48% de las personas con coronavirus internadas en salas de cuidados intensivos no está vacunada y el 13% sólo cuenta con una dosis".



Es decir, "el 61% de los pacientes internados en terapia intensiva tienen vacunación incompleta o nula", recordó el profesional. Respecto a la realidad local, "en esta última semana los dos pacientes que tuvimos críticos, uno de ellos no tenía la vacunación completa y el otro no había recibido ninguna vacuna".



En este desenlace fatal, se debió "un cuadro respiratorio por coronavirus, con una neumonía grave", aseveró. Subrayando que "las personas que no han sido correctamente inmunizadas son las de mayor riesgo de desarrollar cuadros graves; que es justamente lo que evita la vacuna".