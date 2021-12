Tiene 12 años, viajó “para dar una sorpresa” a su novio de 16 años y se perdió

Un amplio operativo policial se llevó a cabo en la mañana de este lunes en Córdoba, más concretamente entre las localidades de Jesús María y Colonia Caroya, luego de que un menor de 16 años se presentara en la comisaría local y relatara que su novia, una chica santiagueña de 12 años que viajaba sola desde esa provincia, no había llegado al destino en el que ambos tenían previsto encontrarse y había perdido todo contacto con ella.



El menor relató a la Policía que la adolescente debía llegar de visita a las 5 de la madrugada y que, siendo las 8, no tenía datos de su paradero.

Tras un amplio despliegue de los efectivos lograron localizarla en la parroquia de Colonia Caroya, ciudad en la que reside su novio.



Indicó que en la Terminal de Jesús María descendió del micro y se subió a otro, con la intención de sorprender a su pareja en su casa.



Sin embargo, sus planes no salieron como esperaba, ya que no recordaba cómo llegar a la vivienda y se perdió. Trascendió que la menor se encuentra en perfecto estado de salud.



Se dio intervención al Juzgado de Menores y a la Senaf y se investiga si los padres de la niña sabían que viajó hacia otra provincia.