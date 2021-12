¿Por qué tu empresa debe tener una página web?

Un sitio web para tu empresa

Desde que el internet se masificó mundialmente a finales de los años 80s, las empresas y comercios tradicionales se vieron obligados a reinventar la manera de hacer negocio, es aquí cuando hace su aparición el comercio electrónico y su derivado directo: las páginas web.Luego de más de 30 años es más que evidente que cualquier empresa o comercio que busque posicionar su producto y venderlo necesita obligatoriamente disponer de todas las herramientas digitales que tenga a su disposición para crecer y desarrollarse en el complicado y competitivo mercado mundial.En la actualidad existen más de 300 millones de dominios registrados en el mundo entero, con un aumento sostenido de aproximadamente del 1% anual.Pareciera ser una cifra fabulosa de páginas web, pero si tomamos en cuenta que en todo el planeta existen más de 2 millardos de marcas comerciales registradas vemos que todavía hay una brecha inmensa entre el comercio tradicional y el electrónico.¿Por qué las empresas deben tener una página web? A continuación clasificamos los enormes beneficios que acarrea poseer un sitio web para tu compañía:Hay muchas empresas y compañías que no poseen sedes físicas pero sin embargo poseen una página web con su respectivo correo electrónico, dirección de redes sociales y datos de contacto.Esta visibilidad en la web se traduce en credibilidad, reputación y garantía de servicio. Muchas empresas, como el creador de páginas web de Zyro , ofrecen una gran gama de herramientas y servicios para que las compañías puedan hacer una transición más efectiva en el mundo del comercio electrónico.Dicha visibilidad debe ir amparada sobre una estrategia integral de e-commerce -Diseño efectivo y eficiente-Creación de contenido clara y concreta-Una oferta comercial que aporte de forma irrefutable la confianza en el sitio web.Son aspectos básicos pero determinantes para el funcionamiento de la estrategia.Esta es sin duda alguna una de las grandes ventajas de tener una página web. A diferencia de un espacio físico que depende de horarios, regulaciones, feriados y demás, una página web siempre está operando y en funcionamiento las 24 horas y los 365 días del año.Esto permite que cualquier cliente potencial en cualquier lugar del mundo pueda acceder a la página web y saber qué venden tu compañía y la manera de poder comprar el producto sin necesidad de acercarse a una tienda física o de depender de horarios determinados.Esta exposición permanente de tu compañía, y de lo que ofrece a la venta, es lo más importante de un sitio web.Gracias a la inmensa repercusión que ha tenido internet en nuestra sociedad, en la actualidad muchos usuarios y clientes potenciales utilizan los principales buscadores de internet para localizar la compañía que ofrezca el servicio que estén necesitando, por lo que la página web es indispensable para ser encontrado.Se trata básicamente de un círculo beneficioso: cuando una página web está bien diseñada y estructurada, con creación de contenido atractiva y presencia en redes sociales, enseguida llama la atención, recibe muchas más visitas y se posiciona en el ranking de las búsquedas de los navegadores asegurando, de esa forma, un incremento en su credibilidad y en las ventas.Además, con el uso de eficientes técnicas de posicionamiento, la página web conseguirá aún más clientes potenciales.La masificación de internet trajo consigo la aparición de un término inesperado: Glocal, esto no es más que la mezcla de dos palabras “global” y “local” porque gracias a la página web se puede vender algo en una localidad específica, pero su exhibición e impacto es global.Esta glocalidad ha traído consigo resultados sorprendentes.Una persona que viva en una ciudad y se encuentre en un viaje por carretera y esté necesitado de un bien o servicio específico, puede entrar en los servicios de geolocalización de internet y localizar el sitio web de una compañía asentada en un pequeño pueblo en esa misma carretera que vende el producto que se esa persona está necesitando.Así como la presencia glocal de tu negocio puede traerte clientes foráneos inesperados, también expandirá el rango de acción de tu negocio, es decir, tus “fronteras” naturales que antes estaban cercadas a una locación puntual, ahora podrán absorber otros territorios comerciales y expandir tu zona de negocios.Esta es la consecuencia directa y natural de tener una página web. Al ofrecer en tu sitio web tus productos y servicios, todos los usuarios que estén conectados a internet podrán acceder a tu página, ver lo que ofreces y comprarlo.Todos los estudios de monitoreo y estadística de e-commerce son elocuentes: el incremento de las ventas van de la mano con el número de visitas al sitio web y cualquier negocio que se promocione en internet absorberá un nuevo mercado.Otra ventaja de una página web es que, literalmente, puedes agregar todo lo que desees.A diferencia de una oficina o un depósito en donde el límite lo imponen las dimensiones físicas, en un sitio web puedes agregar todo lo que desees, y mientras más y mejor sea la información que ofrezcas, más interesado estarán los usuarios y clientes potenciales en conocer sobre tu negocio y cerrar las ventas.En los inicios del internet la reserva de los dominios y el alquiler de los hostings solo podían costearlo las grandes empresas debido a sus altos precios, pero luego de la masificación del servicio de internet, la aparición de la banda ancha y los adelantos en tecnología, hoy en día cualquier compañía de cualquier país está en capacidad de diseñar su propia página web, así como lo hizo Stefi Roitman.Esto permite que haya más y mejor competencia y te puedas codear con los grandes en los mercados en donde participes. Con un diseño atractivo y un buen contenido tu página web puede competir en condiciones de igualdad con grandes compañías.Hemos llegado a un ítem muy importante porque hablamos de la adaptación dentro de tu ramo de negocio. A diferencia de una tienda física en donde estás limitado por el espacio y debes adaptarte para poder vender, es la página web de tu compañía la que puede adaptarse a tus necesidades siempre que lo necesites.Puedes cambiar la interfaz y el diseño de tu página como lo desees sin necesidad de hacer grandes inversiones físicas, pues existen alternativas para que la página web se adapte a tus necesidades y no al revés.Cuando tu página web alcanza un nivel de popularidad muy alto y la cantidad de usuarios y de conversiones crece de manera exponencial, puedes alquilar espacios publicitarios dentro de tu sitio web.Esto representa una entrada de ganancias que no estaba contemplada y que se obtiene gracias al valor agregado de tener una página web. Además, la publicidad en internet es de alto impacto debido a que cualquier banner publicitario que aparezca en internet tiene alcance mundial.