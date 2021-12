Rosario: boliches implementan pase sanitario, pero piden controlar clandestinas

Fueron uno de los últimos rubros en ser habilitados y también uno de los primeros en implementar el pase sanitario que comenzó a regir este martes, a partir de las 0, en la provincia de Santa Fe. Los locales de diversión nocturna, salones de fiestas y organizadores de espectáculos no presentan reparos a las nuevas medidas para favorecer la vacunación, pero plantean sus observaciones en cuando a la fiscalización y al efectivo control de festejos o reuniones clandestinas.



La cámara que agrupa a los propietarios de boliches, confiterías bailables y espacios de diversión nocturna de la provincia fue la primera en plantear su preocupación, al inicio de las restricciones por la pandemia de coronavirus, sobre el crecimiento de fiestas clandestinas, verdaderamente masivas, y que se desarrollan sin ningún tipo de control sanitario.



El referente de los espacios de entrenamiento físico dijo que el pase debió ser algo progresivo y que sea limitado a trámites estatales.



A través de un comunicado, la Cámara de Discotecas afirma que acompañará el pase sanitario que propone la provincia, pero también le solicita "que acompañe en la lucha del municipio para desmembrar las unidades de negocios que tuvieron como principal financiamiento los eventos clandestinos o sin habilitación".



La Cámara reúne a unos cien emprendimientos de diversión nocturna de toda la provincia que aún no logran recuperar el público que tenían antes del inicio de la crisis sanitaria, allá por marzo de 2020.



"Estamos de acuerdo con las medidas sanitarias en post de la continuación del trabajo, el tema es guardar coherencia con lo que sucede en las fiestas clandestinas", señaló Juan Puigredón, vocero de la organización.



Y apuntó que "en las clandestinas no se pide el pase sanitario, entonces es como querer tapar los agujeros de una cañería con los dedos".



Durante la jornada de hoy, referentes de la cámara se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Control y Convivencia para pulir detalles en torno a cómo se implementará el pase sanitario.



Frente a la consulta de La Capital, desde el municipio señalaron que el requerimiento de este documento es responsabilidad de los organizadores de estas actividades y que los agentes municipales incluirán este requisito en las inspecciones que ya se vienen realizando en el marco de la pandemia, como por ejemplo el control del cumplimiento del límite de aforos, el uso del barbijo o la correcta ventilación de los locales.



"En esos controles de rutina se incluirá también que se requiera al público que presente el pase sanitario", explicaron desde la Municipalidad.



El desafío

La implementación del pasaporte sanitario llega después de varias semanas en la que los indicadores epidemiológicos que se utilizan para medir la situación de la pandemia empezaron a mostrar alguna desmejoría.



La presentación del pase sanitario alcanza a todas las personas mayores de 13 años que deberán demostrar que cuentan con su esquema de vacunación completo antes de asistir a viajes grupales, locales bailables, salones de fiestas, eventos masivos, centros culturales, teatros, cines y gimnasios, casinos y bingos y las playas públicas de La Florida y el complejo de piletas del parque Alem.



El pase también será exigible para realizar trámites presenciales en oficinas públicas provinciales como la Empresa Provincial de la Energía (EPE), el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y la Administración Provincial de Impuestos (Iapos). En tanto, por ahora no lo pedirán para realizar trámites en Tribunales y tampoco en las oficinas de Aguas Santafesinas SA (Assa).



La exigencia es, principalmente, una estrategia sanitaria para incentivar la vacunación, sobre todo entre las personas que se colocaron la primera dosis, pero no completaron el esquema de dos dosis previsto por las autoridades sanitarias.



En la provincia, cerca del 90 por ciento de los habitantes tiene una primera dosis de vacuna, no obstante, el porcentaje de vacunados con segundas dosis es menor. Hay un 10% de personas que teniendo la primera dosis no se colocó todavía la segunda. Los más jóvenes son los más rezagados en este grupo.



“La medida no es restrictiva, sino habilitante y se implementará justamente para poder sostener las habilitaciones vigentes”, lo definió la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano.



En virtud de ese diagnóstico, el decreto provincial Nº 2915 establece la necesidad de que toda persona que haya cumplido los 13 años de edad y que asista a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar que posee un esquema de vacunación completo.



La segunda dosis de vacuna debe estar aplicada al menos 14 días corridos antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación, y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad.



Las actividades incluidas

Desde este martes en todo el territorio santafesino se deberá presentar el pase sanitario para acceder a aquellas actividades consideradas de "de mayor riesgo epidemiológico y sanitario".



En todo el país son los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas, o similares; actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados; reuniones en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados; y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. En este último punto se alistan tanto eventos deportivos como musicales masivos.



En la provincia, además, será exigible el esquema completo de vacunación para la concurrencia a centros culturales, teatros, cines y gimnasios; participación en reuniones o celebraciones sociales en salones de eventos, fiestas y similares; asistencia a casinos y bingos; y concurrencia a atracciones turísticas, en predios delimitados con controles para el ingreso de la concurrencia.



La acreditación de contar con el esquema de vacunación completo será a través de la aplicación denominada “Cuidar” , Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra el Covid-19.



En la última versión de la aplicación, en su versión para dispositivos móviles hay un apartado “Información de Salud” donde se puede obtener el certificado que tendrá los datos de la vacuna aplicada, el lote, las dosis recibidas, sus correspondientes fechas y hasta el lugar en el que fue aplicada.



No obstante, las personas que no puedan acceder a la aplicación podrán presentar el certificado de vacunación contra el coronavirus en soporte papel o formato digital, acompañado con el Documento Nacional de Identidad, en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC). (La Capital)