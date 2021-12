Adiós a Busti: el recuerdo del mozo que lo sirvió en sus tres gobernaciones

Rubén Óscar López, quien hace 35 años presta servicio como mozo en Casa de Gobierno y sirvió a Jorge Busti durante sus tres gobernaciones, antese mostró “triste y conmocionado por el fallecimiento del dirigente peronista. “No esperábamos ese desenlace, pensamos que iba a salir adelante porque estaba luchando, pero el corazón es complicado”, lamentó.“Tengo muchas historias con él, compartimos las tres gestiones y, ante todo, fui amigo de su familia, atendí a su esposa Cristina, a Florencia y a sus hijos”, destacó el trabajador al remarcar que atesora “los mejores recuerdos de él y su familia”.“Mi madrastra era la cocinera de él, siempre lo mal enseñó y le preparaba todas las comidas que a él le gustaban. Antes de llegar a Casa de Gobierno le decía, `María prepárame tal comida para esta noche o la tarde´ y ella le cumplía”, recordó López.“Él nos trataba como un compañero de laburo, para él yo no era un mozo, yo era un amigo más. Me saludaba `compañero, ¿cómo anda?´ y si venía los sábados y no llegaban los secretarios, me decía `pásame tal llamada´ y nosotros íbamos a la privada y teníamos que hacerlo. Éramos uno más”, sintetizó el trabajador.Respecto de las “grandes anécdotas” que recuerda, mencionó que Busti era muy fanático de River y él de Boca, por lo tanto, siempre se cargaban después de un fin de semana de partidos. “Un día lo recibe al capitán en ese momento de la Selección Argentina, que era Fabián Ayala, y tenía la costumbre de presentarte a cada persona que recibía”, recordó López.Y continuó: “Como para chicanearme, me dice `te presento al capitán de la Selección Argentina, Fabián Ayala´. A lo que le respondo: `Un gusto, cómo no lo voy a saludar, lástima que sea de River´”. Según López, en ese momento, todos soltaron las risas propias de una chicana.“Y terminó la reunión protocolar, y después vino con Ayala a fotografiarse con nosotros los mozos, todos juntos. Porque para él, nosotros éramos una persona más y siempre trataba de hacernos sentir de esa manera”, remarcó el mozo de Casa de Gobierno.Finalmente, López dio cuenta de los recuerdos que les deja a sus hijos y nietos: “Tengo el beneficio de estar en el lugar donde vemos pasar la historia de la provincia y la compartimos con estas grandes personas”.