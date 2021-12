Se produjo el solsticio y comienza el verano: cuál será su duración astronómica

Comienzo y duración

El día más largo del año

Cambio

El día más caluroso

. Esta estación genera amor y odio por igual. A medida que se acerca, las discusiones entre los amantes del calor y los amantes del frío, se vuelven tan acaloradas como sus temperaturas. La pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández,Popularmente, el verano del hemisferio sur comienza el 21 de diciembre, pero astronómicamente, esto no siempre es así. El solsticio de verano es el que da comienzo a esta estación. En ese instante,Este año,y terminará el 20 de marzo a las 12:32h, cuando ocurrirá el equinoccio que dará inicio el otoño.El día del solsticio también es el día más largo del año, o la noche más corta según cómo se quiera ver. “. Cuánto más al sur de Argentina estemos, más largo será el día”, afirmó Fernández y ejemplificó: “en Jujuy, el 21 de diciembre tendrá 13:42h de luz solar, mientras que, en Buenos Aires, serán en total 14:28h. Y si nos vamos a Ushuaia, allí casi no tendrán noche, porque el día va a durar 17 horas con 20 minutos”.El solsticio cambia todos los años de fecha y hora debido principalmente,. Este desfase se ajusta gracias a los años bisiestos, así el solsticio puede iniciarse los días cercanos al 21.. Los rayos solares alcanzan perpendicularmente el Trópico de Capricornio (23,5°de latitud). “En Argentina, este trópico cruza por el norte, a la altura de la provincia de Jujuy. Es decir, que, si este día,”, relató la especialista.Tendría sentido pensar que el día más largo es también el más caluroso. Pero este no tiene por qué ser el caso. El verano empieza con el solsticio, pero la temperatura de la Tierra tarda algún tiempo, alrededor de un mes, en subir.La inclinación del eje de la Tierra es la que determina la existencia de este fenómeno.. “Una vez que llega a su desplazamiento máximo, vuelve a retroceder hacia el Ecuador, acortando los días y alargando las noches. El verano finaliza cuando el día y la noche duran lo mismo”, finalizó Fernández.