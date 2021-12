Biólogo advirtió que con Ómicron las curvas de casos "crecen meteóricamente"

Ernesto Resnik, biólogo molecular, habló sobre la variante Ómicron del Coronavirus, su expansión y qué se espera a futuro.“Estábamos deseando que la pandemia se convierta en una endemia, que la enfermedad sea un poco más leve.”, expresó.Recordó que hace un tiempo “decíamos que íbamos a ser vigilantes de las nuevas variantes, de los nuevos brotes. Ahora tenemos un virus que nos va a llevar a todos. Lo que sabemos es que esta cepa es mucho más contagiosa. Todo virus que se reproduce un montón va a ser parecido a lo que teníamos.”.Estamos en transición, tenemos las herramientas para esto, hay que seguir vacunando. El pase sanitario es realmente necesario”, remarcó el especialista.Explicó que “cuando hay un pico de casos la gente se cuida mucho más. En Reino Unido, por ejemplo, hubo más de 100 mil casos. Esa ahora es gente inmunizada, el tema es no terminar en el hospital.”.“Hay mucha gente que al tener la inmunidad está transitando la enfermedad asintomáticamente. Con la enfermedad leve hay gente que ahora no sabe que tiene el virus. El tema es que están contagiando y las curvas de casos ascienden. Las vacunas funcionan, son necesarias, hay que seguir vacunando”, remarcó.Destacó que en la actualidad hay “una liberación de nuestras vidas que fue necesaria.Países Bajos dispuso confinamiento por tres semanas.”.Sobre la pandemia, opinó que “es la crisis política, sanitaria, económica, casi existencial de nuestras vidas. Posiblemente sea la peor pandemia de la historia por un virus muy contagiante que se esconde, porque la gente está dos semanas sin saber que lo tiene. Para el año que viene seguramente vamos a estar todos vacunados e infectados. Esto ha sido tremendo”.“En el contexto que tocó, cada país hizo lo que pudo. Argentina tuvo muy buena vacunación. Los países que la pasaron peor son aquellos donde no hubo acuerdo político: EE.UU, Brasil, por ejemplo. Hay países como China que tuvieron un seguimiento estricto. Otros como Australia y Nueva Zelanda que lo hicieron muy bien con un acuerdo político muy claro”, agregó.Habló también de aquellos que se oponen a las vacunas, pases sanitarios y restricciones y consideró que “. El grupo obstruccionista es minoritario en Argentina. En Europa hay un cierto problema. La tarea de hoy es llegar a esa gente y, si no se puede, usar el pase sanitario”.Se refirió también a la vacunación pediátrica y comentó que “Nuestro país está en una situación bastante positiva en cuanto a enfrentar una nueva ola de covid-19. Esto es por la gran inmunidad que tiene, incluyendo a los niños”.Señaló que la única manera de frenar el covid es frenando la circulación del virus. “Lo que estamos viendo ahora con Ómicron es consecuencia de no haber terminado con la pandemia en todos lados. La vacuna no llegó a África y otros lugares.Creo que estamos bien armados dentro de todo. La inmunidad es mágica y por eso estamos viendo menos casos graves que antes. Si hace falta una vacuna específica contra Ómicron se puede tener en unos meses. Esto va a terminar cuando los niveles del virus en el mundo bajen”, finalizó.