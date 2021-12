Camargo: “Argentina se encuentra en buen estado de salud epidemiológica”

“Argentina se encuentra en buen estado de salud epidemiológica”, destacó a Elonce TV el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias y miembro del Comité de Asesores presidenciales, Gonzalo Camargo. En ese sentido, comunicó que “el 83% de los mayores de 18 años ya cuenta con dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y hay un alto porcentaje de vacunados con terceras dosis”.



Respecto de las nuevas variantes del coronavirus, informó que “la gran mayoría de los casos de los últimos días fueron de Delta, y hubo algunos brotes de Omicron”. Al dar cuenta que “se está pendiente de esa situación”, Camargo recalcó que “las vacunas dan una buena respuesta”. “Las personas mayores, los que tienen factores de riesgo y el personal esencial deben tener las tres dosis para que estén más seguros todavía”, recomendó.



“Todos los mayores que transcurrieron más de cinco meses de la segunda dosis, pueden presentarse a cualquier centro de vacunación y recibir la tercera sin ningún problema, para estar más cubiertos y tranquilos”, encargó el especialista que asesora el Presidente.



“Hay que insistir en las familias para que el grupo de 18 a 40 años, que es grupo más reticente a vacunarse porque saben que pueden tener cuadros leves, porque es una edad de rebeldía, que por favor se vacunen porque la mayoría de los casos son de estos grupos”, destacó Camargo.



“Las vacunas para los jóvenes y los pediátricos son muy seguras y son muy importantes porque los últimos brotes fueron de escuelas y fiestas de egresados de secundaria”, argumentó al respecto. Fiestas de Navidad y Año Nuevo Consultado a Camargo si preocupa un posible aumento de casos de Covid-19 por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, éste comparó que “el año pasado hubo un brote importante por los viajes, las fiestas y las manifestaciones”.



En ese sentido, indicó que, en este 2021, “las manifestaciones no han generado grandes brotes”. Sin embargo, insistió con respecto a que “los encuentros deben ser en lugres abiertos, ventilados y no debemos dejar de usar la mascarilla”. “Paraná siempre fue un poco más relajada (respecto de los cuidados) en relación al resto”, apuntó especialista.



Camargo recomendó “no encerrarse con el aire acondicionado porque no deja circular el aire”. Y agregó: “Si tenemos síntomas, hagámonos el testeo porque vemos que las nuevas cepas generan cuadros muy leves y, entonces, la gente piensa que es un resfrío, el aire, el cambio de clima”. “Pero el panorama puede agravarse si aumenta la cantidad de casos, lo que después pueden trasladarse a posibles cuadros graves e internaciones”, alertó.



“A una persona con comorbilidades o defensas bajas, le puede generar un cuadro complicado y posible desenlace fatal”, advirtió el médico al instar a las familias “para que se vacunen las personas jóvenes y sigamos cuidándonos”.



“Las dos nuevas variantes generan cuadros muy leves, como resfrío, dolor de garganta, tos con estridor y sensación de picador, cansancio, dolor de cabeza; y son más contagiosas, más que las habituales”, explicó y ejemplificó: “En Córdoba, un invitado en una fiesta contagió a 80 personas y de esas se generaron 800 nuevos contagios”. Pase sanitario Para Camargo, el pase sanitario es “fundamental”. “En Tucumán, más de 40 mil personas se vacunaron contra el Covid-19 en una semana”, comentó. “Nadie quiere compartir un lugar con alguien que no esté vacunado o que por capricho no se vacune y sea un posible foco de contagio para el resto”, alertó al respecto.



En la ocasión, descartó la posibilidad de nuevas restricciones en el país. Y adelantó que, para el ingreso a Argentina, además de la doble dosis de vacuna contra el Covid-19, "se piensa en la posibilidad de exigir una PCR al cuarto o quinto día". En ese sentido, aseguró que "el acceso a las PCR está garantizado en el país y no tienen que pagarse, como en otros países".