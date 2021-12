Ante la falta de taxis en Rosario, preparan un amparo para habilitar Uber

Ante el faltante notorio de taxis en las calles rosarinas un grupo de abogados adelantó que presentará un reclamo administrativo a la Intendencia para permitir se puedan realizar en la ciudad viajes particulares a través de aplicaciones. “Será el primer paso, por el que buscamos reunir unas 2 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas a quienes les ocurra lo mismo que a nosotros, y elevar una acción de amparo ante la Justicia”, indicó Ignacio García.



La semana pasada, en la última sesión del año, el Concejo Municipal acordó tras un áspero debate un aumento de la tarifa de taxis en forma desdoblada: 25 por ciento en horario diurno y 35 por ciento para el nocturno.



Además, el “combo” cerró con la suma de 300 nuevas licencias a las que se agregarán unas 200 que están en caución.



Pero la previa a esta resolución fueron las múltiples quejas de usuarios, quienes ya sea a través de las redes sociales o bien ante el propio Concejo y el municipio, denunciaron el faltante de coches en la calle.



El intendente Pablo Javkin se sumó a la ola de críticas: “Es una vergüenza el nivel de demanda sin satisfacer que tenemos en algunos horarios”, había dicho.



Ahora, algunos usuarios abren las puertas a un amparo. Primero será un reclamo administrativo “porque en Rosario no se puede vivir. Oscurece y hay toque de queda de colectivos, te roban el auto o las ruedas, con alcohol cero no se puede conducir y los taxis brillan por su ausencia. Este cóctel nos hace pedir que permitan las aplicaciones para el traslado de pasajeros”, ahondó García y subrayó: “Parece que los únicos en contra son los dueños de las chapas de taxis”.



La idea de un grupo de abogados, usuarios de taxis, es juntar “un buen número de personas” para presentar el reclamo administrativo ante el Palacio de los Leones.



“Aclaro que no soy abogado de Uber ni de ningún aplicativo y tampoco de ningún partido político, sino que queremos algo colectivo que les sirva a los ciudadanos porque estamos cansados de que no haya taxis en la ciudad”, mencionó García.



“Sabemos de antemano que los van a rechazar, pero es necesario agotar esta vía administrativa para comenzar la judicial. La idea es iniciar una acción de amparo, por lo que invitamos a los colegas especialistas en derecho administrativo y penal para que se sumen a esta cruzada. Tenemos un fundamento legal y antecedentes, ya ocurrió en provincia de Buenos Aires y en Córdoba, donde finalmente se autorizaron las aplicaciones”.



Sin embargo, para quienes reclamarán por el okey en las aplicaciones no se encuentra la razón por la que no hay taxis. “Dar más chapas es poner una curita a un problema mayor, y además se crearán miles de puestos de trabajo”.



Según los futuros amparistas, los servicios públicos como taxis y remises no tienen puntos de comparación.



“Con una aplicación, el pasajero se conecta con el transportista, ambos están registrados y pueden conocer quién lo llevará y quienes llevarán. Son ambas partes de una relación privada conectadas previo a que se registre el contrato de traslado. Se sabe de antemano el precio y será más seguro para los dos puntos de esta situación, por lo que se evitarían varios robos”, dijo García.



Uno de los referentes de la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario, Alejandro Pastore, admitió que la confluencia de la ordenanza alcohol cero y el faltante de taxis se percibe como queja en la clientela. “Es un comentario frecuente, la dificultad a la noche de conseguir taxis. Lo ideal sería que el servicio funcione al volumen de la demanda en este rango horario”, indicó.



Por su parte, el presidente de la entidad, Carlos Mellano, planteó que “muchos deciden ir a locales de proximidad y al cerrar la gastronomía toda junta, se complica la oferta de taxis en las calles de la ciudad”.



“No hay que ser una máquina de impedir”

El concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo , hizo hincapié en “la necesidad de poner sobre la mesa un debate profundo y urgente que mejore el servicio de transporte público en la ciudad”, en relación al faltante de taxis, particularmente en horarios nocturnos.



“Recibimos quejas constantes de parte de los vecinos que ven en el transporte de la ciudad un sistema deficiente. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: la incorporación de nuevas tecnologías a los medios de transporte ya existentes es una posibilidad que tenemos que comenzar a evaluar”, afirmó el edil.



En ese sentido, Cardozo, remarcó que “no podemos seguir mirando para otro lado con la cantidad de remiserías truchas, sin ningún tipo de reglamentación, que existen en la ciudad. Es inminente eliminar a quienes operan de forma ilegal y proteger al remisero que se quedó sin trabajo y busca una alternativa”.



Al respecto, el legislador macrista consideró que “estas agencias truchas no solo lucran fuera de la ley, sino que incluso se prestan para el lavado del dinero del narcotráfico. Es ahí donde tenemos que ejercer control y poner trabas, no ser un máquina de impedir para Uber u otras plataformas” enfatizó.



Respecto a los intentos fallidos de la llegada de Uber a Rosario, el concejal declaró: “En la mayoría de las ciudades del mundo donde, en un primer momento se le prohibió la entrada, luego consiguieron convivir de un buen modo con el servicio de taxis. Demos la libertad a los rosarinos de elegir cómo quieren movilizarse dentro del marco de la legalidad”, dijo para concluir: “La mejora se dará si fortalecemos el servicio de colectivos y taxis, sin negar rotundamente la posibilidad de incorporar nuevas aplicaciones”.



Sin prueba piloto

La concejala Verónica Irizar había propuesto a través de un proyecto habilitar a los remises para que puedan subir pasajeros de noche durante los fines de semana y vísperas de feriado como una salida a la ausencia de taxis. Lo había planteado por 90 días, pero su iniciativa se quedó sin votos sobre tablas y no llegó al recinto. (La Capital)