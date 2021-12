Ómicron: recomendaciones de los expertos para evitar un pico tras las fiestas

Mantener los cuidados

Fin de año llega en un contexto de nueva normalidad. El movimiento en la calle es el más parecido al de antes de la pandemia con el plus de la intensidad de diciembre: los últimos trámites, los preparativos para las vacaciones y las reuniones con grupos de amigos, trabajo y de estudio.En paralelo está el escenario sanitario: los casos de coronavirus aumentan, también la tasa de positividad de los testeos.Y se vienen las fiestas. Dejar de juntarse no es una opción, menos si se compara la foto epidemiológica de hoy con la de diciembre del 2020. Sin embargo, el riesgo de contagiarse y contagiar Covid-19 en las reuniones familiares o con amigos aún no pasó. El combo de fin de año y la antesala a la tercera ola plantean una pregunta: ¿Puede haber un pico de casos después de Navidad y Año Nuevo?“La vacunación actúa contra la enfermedad grave pero no previene la infección y menos con Ómicron. Es delicado que Navidad y Año Nuevo nos encuentren con la curva en ascenso”, advierte Arnaldo Casiró, jefe de Infectología del Hospital Álvarez, quien pide “hisoparse ante el menor síntoma y no acudir a los festejos si uno se siente mal”.Flexibilizar los cuidados es parte del combo que podría complicar el panorama epidemiológico. “Lo ideal sería que los encuentros no superen las 10 personas y que se hagan en espacios abiertos o con ventilación cruzada”, precisa Casiró.Dice que estar vacunado ayuda muchísimo pero no es suficiente para comportarse como en la prepandemia. Sobre este punto también había puesto el foco Pablo Pratesi, jefe de Terapia del Hospital Austral, quien, la semana pasada en diálogo con este diario, se refirió al riesgo de un “efecto boomerang de la vacunación” en el sentido de que “por estar inmunizada la gente relaje las medidas de prevención”.El testeo es fundamental ante la aparición de algún síntoma de Covid o un contacto con un caso positivo.” por lo que resulta fundamental testearse si hay algún tipo de sospecha de Covid 19 y respetar las medidas de prevención.. A su vez, individualizar cubiertos y ponerle nombre a los vasos para no tomar del de otra persona por error. “Son detalles pero que pueden contribuir”, asegura. Y agrega: “Si no se va a mantener la distancia social o no se va a usar barbijo, sería bueno que eso pase en un espacio abierto”.Prevén más contagiosPara Miguel Dictar, a cargo del servicio de Infectología del Instituto Alexander Fleming, “las fiestas van a traer más contagios”. “Lo que no está claro es si también se van a incrementar las internaciones o si la vacunación va a evitar el aumento de esta otra curva”, resalta.Hay varios elementos a considerar, según Dictar. “El primero es que se está testeando poco, por lo que no podemos saber cuántos casos hay realmente”, comenta.Por otro lado, se refiere a la conducta de la gente y afirma que “va a ser difícil de controlar”. En tanto, aporta que hay muchos chicos no vacunados que pueden transmitir el virus, que los no vacunados son un riesgo para ellos mismos y para el resto y que las personas inmunosuprimidas y los adultos mayores siguen siendo los más expuestos.“Ante la aparición de síntomas como cefalea, fiebre, dolor de garganta o diarrea, entre otros, hay que testearse. Más en la previa a las fiestas. El PCR es más efectivo pero si no está disponible, vale hacerse una prueba de antígenos. Mejor eso que nada”, explica.“En las últimas semanas hemos visto un incremento en los casos diarios. Esto nos demuestra que el Covid sigue circulando”, dice Laube.Reconoce que “en la práctica no es fácil que se respeten las medidas de prevención porque después de casi dos años la gente está cansada” pero que hay que ser conscientes de que los virus respiratorios tienen un alto poder de contagio, incluso cuando hay muy poca sintomatología.Además de apelar a los cuidados individuales, remarca que deberían aumentar los testeos para llegar a más contagiados y aislarlos; y continuar con la aplicación de segundas y terceras dosis porque “la pandemia se corta con vacunas”. (Clarín)