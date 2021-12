Qué celulares dejarán de funcionar en 2022: La lista completa

En 2021 el funcionamiento de celulares a nivel mundial superó los 15 millones y según destacan expertos en el campo de la electrónica se estima que esta cifra crezca en los próximos cinco años y superará los 18 millones. Teniendo en cuenta esta situación, las principales empresas que fabrican dispositivos móviles -como Samsung, Motorola, Apple, Xiaomi, Huawei, entre otras- lanzan nuevos productos con mejores funciones.Entre las principales funciones que preocupan a los usuarios de dispositivos Android e iOS están la durabilidad de la batería, el procesador y la memoria RAM.La tecnología avanza rápidamente y muchos celulares quedan obsoletos frente a los últimos teléfonos móviles que llegaron al mercado, los cuales cuentan con 5G. En este sentido, las empresas fabricantes anunciaron que dejarán de actualizar el software de algunos.El próximo año dejarán de funcionar todos los celulares que tengan el sistema operativo Android 2.3.7 o inferiores. Así que es recomendable cambiar el teléfono móvil porque al no recibir actualizaciones de software no tendrán nuevos parches de seguridad y privacidad, sin estos últimos los usuarios se ven más vulnerables a ser víctimas de ciberataques.La lista de celulares que no recibirá más actualizaciones es la siguiente: Archos 53 Platinum - HTC Desire 500 - Samsung Galaxy Trend Lite - Samsung Galaxy Trend II - Samsung Galaxy S3 mini - Caterpillar Cat B15 - Sony Xperia M - Wiko Cink Five - Wiko Darknight - Samsung Galaxy Xcover 2 - Huawei Ascend G740 - ZTE Grand S Flex - Lenovo A820 - Huawei Ascend Mate - ZTE V956 - UMi X2 - Huawei Ascend D2 - Samsung Galaxy Core - Faea F1 - THL W8 - ZTE Grand X Quad v987 - ZTE Grand Memo - Samsung Galaxy Ace 2 - LG Lucid 2 - LG Optimus F7 - LG Optimus L3 II Dual - LG Optimus F5 - LG Optimus L5 II - LG Optimus L5 II Dual - LG Optimus L3 II - LG Optimus L7 II Dual - LG Optimus L7 II - LG Optimus F6 - LG Enact - LG Optimus L4 II Dual - LG Optimus F3 - LG Optimus L4 II - LG Optimus L2 II y LG Optimus F3Q.Además de los celulares con sistema operativos Android, también dejarán de recibir actualizaciones algunos modelos de iPhone, esto se hará efectivo a fines de 2022. El iPhone 6 e iPhone 6 Plus son los primeros de la lista. Los que dejarán de funcionar serán: iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S, iPhone 4S (8 GB), iPhone 5 y iPhone 5C.